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Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РФ Александру Захарову
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Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РФ Александру Захарову 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.
Мэр пожелал Захаровой крепкого здоровья, благополучия и новых интересных ролей. Он подчеркнул, что спектакли с участием участием артистки украшают репертуар «Ленкома» и являются гордостью театральной Москвы и России.
Также Собянин отметил и киноработы Захаровой. По его словам, они оставляют в душе зрителей яркие и незабываемые впечатления.
"Актриса большого таланта и обаяния, вы по праву завоевали широкую популярность и искреннюю любовь поклонников искусства", — говорится в поздравлении мэра.
Александра Захарова родилась 17 июня 1962 года в Москве. В 1983 году она окончила актерский факультет Высшего театрального училища им. Б. Щукина и была принята в труппу Московского государственного театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года Московский государственный театр «Ленком»).
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