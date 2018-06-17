Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РФ Александру Захарову

Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы

Мэр пожелал Захаровой крепкого здоровья, благополучия и новых интересных ролей. Он подчеркнул, что спектакли с участием участием артистки украшают репертуар «Ленкома» и являются гордостью театральной Москвы и России.

Также Собянин отметил и киноработы Захаровой. По его словам, они оставляют в душе зрителей яркие и незабываемые впечатления.

"Актриса большого таланта и обаяния, вы по праву завоевали широкую популярность и искреннюю любовь поклонников искусства", — говорится в поздравлении мэра.

Александра Захарова родилась 17 июня 1962 года в Москве. В 1983 году она окончила актерский факультет Высшего театрального училища им. Б. Щукина и была принята в труппу Московского государственного театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года Московский государственный театр «Ленком»).