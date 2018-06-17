Принц Датский погибнет в Венгрии с подачи Николая Коляды

Коляда-театр покажет спектакль «Гамлет» в Венгрии, сообщает корреспондент "АиФ-Урал"

"Очень долго мы ждали, когда они, наконец, решатся. Потому что переговоры о поездке в Венгрию со спектаклем «Гамлет» на Шекспировский фестиваль велись с января, — рассказал руководитель Коляда-театра Николай Коляда . — И вот только вчера ночью пришел договор. Маленький город Дьюла в Венгрии проводит такой фестиваль. 11 июля мы сыграем там наш «Гамлет». Вызываю из отпуска по такому случаю на три дня 28 человек".

На данный момент Николая Владимировича больше всего волнует оформление всех документов. Коляда отмечает, что консул Венгрии в Екатеринбурге часто бывает у них в театре и уже пообещал помочь в этом вопросе. «Мы везде были уже. А в Венгрии еще не были. Вот и съездим», — говорит драматург.