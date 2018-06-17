«Искал „Баньку“ Высоцкого»: актёр Дени Лаван гуляет по Перми 

Дени Лаван — известный французский актёр, в Пермь приехал на Дягилевский фестиваль. Гуляющего по городу артиста немногие пермяки узнают сразу. Но те, кто знаком с творчеством и фильмографией актёра, после встречи с радостью делятся фотографиями в социальных сетях. Накануне Дени Лаван зашёл в магазин виниловых пластинок Spin. — Искал «Баньку» Высоцкого. Подарил, — делится владелец магазина Борис Бейлин. Сейчас Дени Лаван в Перми уже больше недели. Одним из первых он вышел на сцену Дягилевского фестиваля, сыграв в спектакле-открытии «Жанна на костре» режиссёра Ромео Кастеллуччи. В роли Жанны — Одри Бонне. Дени Лаван в спектакле сыграл брата Жанны Доминика.
Bon anniversaire, Denis Lavant! Сегодня Дени Лаван, исполнитель роли Брата Доминика, отмечает свой день рождения! Поздравляем! #diaghilevfest #denislavant Публикация от Perm Opera and Ballet Theatre (@permopera) 17 Июн 2018 в 2:57 PDT Французский 57-летний актер известен по фильмам «Долгая помолвка», «Любовники с Нового моста», «Парень встречает девушку», «Токио» и другим. «Жанна на костре» — новая постановка европейского авангардиста — драматическая оратория в 11 сценах с прологом. Музыкальный руководитель и дирижер — Теодор Курентзис.
Одри Бонне, Теодор Курентзис и Дени Лаван на репетиции «Жанны на костре».. Фото Марины Дмитриевой #diaghilevfest #jeanneaubucher #permopera Публикация от Perm Opera and Ballet Theatre (@permopera) 11 Июн 2018 в 9:22 PDT Дягилевский фестиваль в Перми пройдёт в течение 11 дней и задействует около десяти городских площадок. Ранее 59.ru публиковал фоторепортаж с открытия фестиваля.