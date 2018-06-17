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Татьяна Збруева: Наглости пришлось учиться
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Татьяна Збруева: Наглости пришлось учиться 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Молодая актриса театра «Ленком» Татьяна Збруева много и успешно работает на его сцене, играет в центре драматургии и режиссуры и снимается в кино.
В свое время, на съемках фильма «Северное сияние», я спросила у отца Татьяны — Александра Збруева, игравшего роль человека, у которого объявилась дочь-подросток, чем ему интересен герой. Он ответил, что ему хочется понять, чем дышит молодое поколение.
— Вам тогда, Таня, было девять лет. Какой вспоминаете себя в этом возрасте?
— Я была пацанкой. Лазила по деревьям, мама проколола мне уши, чтобы я хоть чем-то отличалась от мальчишек во дворе. А в подростковом возрасте вдруг стала стеснительной и зажатой. Перед приходом гостей просила маму (актриса театра «Ленком» Елена Шанина. — «ВМ»), чтобы она не просила меня произносить тосты за столом. И ни у кого даже в мыслях не было, что я могу пойти в театральный. Я увлекалась языками, много читала, и родители очень радовались моему стремлению стать журналистом.
— Но вы решили поступать в ГИТИС. Почему?
— В театр, в том числе и «Ленком», я ходила редко. Но однажды попала на спектакль «Белые ночи» в «Мастерскую Петра Фоменко» и всю ночь не спала, чувствуя, как во мне засело желание заниматься «чем-то таким». А позже оказалась на танцевальном показе у своей подруги Лизы Боярской в Питере, которая училась у Льва Додина. Я увидела додинских ребят — невероятных, вдохновенных — и окончательно осознала, что хочу стать актрисой. Мне было пятнадцать.
— Но на актерский факультет ГИТИСа вы попали только со второго захода. Почему?
— Поступали сотни ребят, которые уже занимались в студиях, снимались. В них присутствовала та хорошая наглость, которой во мне не было в помине. Этому качеству пришлось учиться. В меня очень поверил мой мастер Валерий Гаркалин и все время говорил мне: «Таня, просто выходи и делай!» Мастер говорил какие-то резкие, но справедливые вещи. Я очень благодарна ему за пропуск в профессию.
— А показываться в «Ленком» было страшно?
— Руководство театра было на моих дипломных спектаклях. Я очень волновалась перед показом Марку Анатольевичу, но когда я пришла, он долго беседовал со мной о жизни, о театре, и я успокоилась. А потом отвел в режиссерское управление и сказал: «У нас новая актриса». В «Ленкоме» первой моей ролью стала Фаншетта в «Женитьбе Фигаро». Я мечтала ее сыграть, выучила текст, танцы, а потом пришлось срочно заменять актрису. Что и как я в тот вечер делала на сцене — не помню: руки, ноги тряслись, состояние было предынфарктное. Тем не менее это был один из лучших спектак лей в моей жизни.
— Коллеги поддерживают в таких случаях или завидуют?
— У нас в театре всегда поддерживают. Дмитрий Певцов, играющий Фигаро, например, до сих пор на наших двойных сценах берет меня за руку и ставит в луч света софита, чтобы меня было видно, если я не нахожу его сама. После «Фигаро» были другие спектакли — «Вальпургиева ночь», «Пер Гюнт», «Королевские игры…» и «Маленький принц» Сергея Дьячковского, где я сыграла Розу и Лиса.
— Родители советы вам дают?
— Только если прошу. Актера легко сбить советом и примером, мы все — обезьяны, схватываем чужие интонации. За «Маленького принца» папа меня похвалил. А через полчаса сказал: «Да! Не показывай в этом месте пальцем». Это был единственный совет.
ДОСЬЕ
Татьяна Збруева родилась в 1992 году в Москве. С 2013 года — актриса Гоголь-центра и студии SounDrama под руководством В. Панкова. В труппе «Ленкома» — с 2014 года. Участвует в спектаклях: «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Пер Гюнт», «Вальпургиева ночь », «Королевские игры». В спектакле Сергея Дьячковского «Странный народ эти взрослые» («Маленький принц»).
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