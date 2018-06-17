18 июня в Вологде простятся с заслуженной артисткой России Любовью Филипповой

Заслуженная артистка РФ, в прошлом актриса Вологодского драматического театра Любовь Филиппова ушла из жизни 16 июня на 75-м году жизни. Гражданская панихида состоится 18 июня.

Артистка родом из Ленинграда. Училась в Сыктывкаре в театральной студии при Коми республиканском драматическом театре. Работала в театрах Сыктывкара, Ленино, Гродно, Арзамаса. В Вологду Любовь Филиппова приехала в 1972 году и стала актрисой Вологодского драматического театра. Исполняла роли Даши («Над светлой водой» В. Белова), Елены («Дети солнца» М. Горького), Марии («Выбор» Ю. Бондарева), Елизаветы («Дон Карлос» Ф. Шиллера), Абби («Любовь под вязами» Ю. О'Нил), Бабушки («О, эти женщины!» Р. Тома), Маргариты Серафимовны Лучезарной («Бесприданник» Л. Разумовской) и другие.

Прощание с Любовью Филипповой состоится в соборе Рождества Пресвятой Богородицы 18 июня, начало в 12 часов.