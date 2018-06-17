На сцене душа молодеет

На сцене Театра сатиры — премьера спектакля «Брависсимо» по пьесе британского драматурга Рональда Харвурда «Квартет». Это история о четырех пожилых артистах, которые не мыслят себя вне сцены.

Худрук театра, народный артист России Александр Ширвиндт , обратил внимание на «Квартет», подыскивая материал для так называемого разговорного спектакля: минимум сценографии, максимум монологов.

Художник Зиновий Марголин и вправду обошелся минимальными средствами — на сцене выстроена белоснежная застекленная веранда с треугольной крышей, стоят цветы в кадках, виднеются белые стулья с изогнутыми изящными ножками и такой же белоснежный диванчик. Отдельным теплым пятном в этом белом безмолвии высится открытое пианино.

По словам Александра Ширвиндта, ему захотелось через стилистику сценических взаимоотношений героев вернуться к тому, чему его учили великие педагоги еще в институте: «Чтобы четыре хороших актера попытались о чемто поговорить между собой и с залом».

Кто и как из них попал в это заведение, зритель узнает из монологов, которые постепенно срывают маски с героев. Так, например, Улфрэд Бонд, герой Олега Вавилова, — человек, слывущий ловеласом, все разговоры которого сводятся к теме секса и покоренных женских сердец, оказывается на пов ерку примерным семьянином: тридцать пять лет прожил с одной женщиной, оставаясь ей верен, а когда она умерла, поселился здесь.

Его партнер Реджинальд Пейджет (в исполнении Юрия Васильева он — нежный, отзывчивый, добрый человек) всячески старается забыть прошлое. Молодая жена Джин бросила его, причем брак их продлился всего пять часов. Травма по сей день бередит его душу.

Но прошлое часто настигает нас именно для того, чтобы развязались какие-то узлы. «Сбежавшая невеста» Джин Хортон внезапно возникает на пороге дома престарелых, взрывая спокойное течение жизни в нем. Светлана Рябова делает свою героиню парадоксальной, ветреной и трогательной одновременно. Она всю жизнь сорила деньгами мужчин, меняя мужей, как перчатки. Она путешествовала, жила в шикарных квартирах, пока однажды не узнала, что разорена. Старость, как и бедность, обрушились на героиню внезапно, застав врасплох. Ей пришлось переселиться в дом престарелых, где она и встречает Реджинальда, от которого когда-то сбежала.

Четвертая участница квартета — знойная Сиссилия Робсон — мечтает лишь об одном: доехать до Индии, где когда-то умерли ее родители, чтобы найти их могилы.

Каждый из героев рассказывает свою историю, наполненную любовью, обидами, победами. И для каждого музыка служит живительной стихией. В спектакле люди искусства обсуждают темы искусства, что характерно для творчества Харвурда. В постановке Александра Ширвиндта тоже есть несколько глубоких и, главное, актуальных мыслей, которые режиссер заставляет героев повторить по несколько раз. Например: «Обыватель считает искусством лишь то, что популярно. Но истинное искусство никогда не может быть популярным»…

На сцене звучат размышления о старости: для кого-то она оказывается трагедией, для кого-то — неожиданностью. Но перед настоящим искусством старость отступает. И пусть концерт услышат только обитатели дома престарелых и медперсонал, герои сходятся в одном — на сцене душа артиста всегда остается молодой.