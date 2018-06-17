Культурная программа на ЧМ: куда сходить в Казани с 18 по 24 июня?

Более 200 мероприятий пройдет в рамках чемпионата мира по футболу. «АиФ-Казань» публикует афишу событий с 18 по 24 июня.

Специально для гостей города и казанцев «АиФ-Казань» составил афишу мероприятий, приуроченных к чемпионату мира по футболу.

Мероприятия 18 июня

Фан-Фест

Где: Центр семьи «Казан».

13.00-14.44 Открытие площадки. Музыкальный JAM от Dj Ozz и MC Zali

15.00 — 16.45 — трансляция матча Швеция — Корея

16.50 — 17.44 выступление группы «Сахар»

18.00 — 19.45 Бельгия — Панама

19.50 — 20.44 выступление группы «Федор Шукшин»

21.00 — 22.45 трансляция матча Тунис — Англия.

22.50 — 23.20 выступление Miss Dj, закрытие площадки

Лектории и мастер-классы

Где? Сквер Лобачевского (пересечение ул. Кремлевская/Лобачевского), у Национальной библиотеки РТ 11.00 — 15.00 культурно-образовательный проект «Библиотека в парке». В сквере будет работать фотозона с хэштегами и буккроссинг, где желающие смогут взять любую книгу в дар от библиотеки и оставить свою книгу.

Для детей организуют квесты и мастер-классы. Для взрослых же посетителей мероприятия будут работать несколько лекториев по здоровому образу жизни, правильному питанию и роли спорта в жизни детей. Мероприятие закончится флешмобом.

Театр

Где? Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля

18.00 Международный музыкальный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань». Опера «Турандот Джакомо Пуччини.

Выставки (работают до конца чемпионата мира, ежедневно)

Где: Казанский Кремль, Национальная художественная галерея „Хазине“, ежедневно с 10.00 до 20.00 (касса до 19.30)

Посетителям, предъявившим Паспорт болельщика, предоставляется скидка в размере 50% от стоимости входного билета. На время ремонта главного здания, Госмузей ИЗО разместил в Кремле лучшие картины.

Выставка „Русское искусство XVI — начала XX веков“: собрание произведений И. И. Шишкина, а также раьботы А. Саврасова, И. К. Айвазовского, И. И. Левитана, Ф. С. Рокотова, В. А. Тропинина, И. Е. Б. М. Кустодиева.

Татарская национальная культура — кожаная мозаика Наили Кумысниковой. Вы увидите интерьерные панно, ичиги, подушки; авторский экземпляр татарского сервиза „Золотой Булгар“, выполненный по эскизам Наили Кумысниковой совместно с Императорским фарфоровым заводом Санкт-Петербурга.

Выставка После „оттепели“. Искусство 1970 — 1980-х годов (из фондов ГМИИ РТ)

На суд зрителя впервые будут представлены работы из фондов музея, которые никогда не экспонировались. Заглавной картиной выставки является произведение советского художника Юрия Королева „Портрет Л. И. Брежнева“ 1981 года, изображенного в стиле поп-арт. Также впервые будут показаны шаржи на известных советских татарстанских художников. Впервые экспонируются работы известных советских неофициальных мастеров, произведения которых достаточно редки в музеях России — А. Ситникова, А. Васнецова, Е. Струлева, А. Дюкова, Ю. Рысухина и др. Именно их творчество создавало параллельный официозу художественный мир.

Выставка „Русский авангард“. Вы увидите произведения живописи известнейших русских художников начала ХХ века В. В. Кандинского, П. П. Кончаловского, А. В. Куприна. А. В. Лентулова, Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионова, Н. К. Рериха, П. В. Кузнецова, Р. Р. Фалька, А. М. Родченко и др. Выставка, на которой представлено более 60 работ, продлится по 26 июля.

Выставка „Вера Вильковиская. Живопись. Графика“

Экспозиция редставляет творчество одного из наиболее ярких мастеров казанского изобразительного искусства 1910 — 1920-х годов Веры Вильковиской произведениями из фондов ГМИИ РТ и частных московских собраний.

Мероприятия 19 июня

Фан-фест

Где? Центр семьи „Казан“

13.00 — 14.00 Открытие площадки. Выступление DJ Ali 14.00 — 14.44 — Концертная программа: русские и татарские мотивы. Выступают: Республиканский патриотический ансамбль „Родина“, Государственный ансамбль песни и танца РТ, театр русской песни „Ворожея“, шоу-балет „CRYSTAL“, шоу театр» Шарм", театр танца «Мгновение», Артур Хайруллин, сборная команда барабанщиков «Барабанда Казани».

15.00 — 16.45 — трансляция матча Колумбия— Япония

17.00 — 17.45 — выступление группы «Федор Шукшин»

18.00 — 19.45 — трансляция матча Польша — Сенегал

19.50 — 20.34 — Группа «Мураками», также вокально-хореографическая композиция. Выступления государственного камерного хора РТ, Госансамбля песни и танца РТ, ансамбль танца «Казань», театра танца «Мгновение», Максима Прохорова , Артура Хайруллина, театра танца «Шарм», театра русской песни «Ворожея», барабанщиков «Барабанда Казани».

21.00 — 22.45 трансляция матча «Россия — Египет»

22.50 — 23.20 закрытие площадки DJ Ali Выставки (Работают ежедневно на время фестиваля)

Где: «Эрмитаж-Казань»:

Понедельник-четверг, суббота-воскресенье с 10.00 до 18.00 (касса — до 17:30); пятница — с 11:00 до 20:00 (касса — до 19:30)

«Передвижники» из собрания Государственной Третьяковской галереи (Москва). 57 живописных произведений В. М. Васнецова, И. Н. Крамского, братьев Маковских, В. А. Серова, К. А. Коровина, И. И. Левитана.

«Царские подарки» из собрания Государственного Эрмитажа (СПб). На выставке представлены произведения ювелирного искусства — подарки российским императорам Петру I, Екатерине II, Павлу I Александру I, а также каминные часы фирмы Карла Фаберже , специально изготовленные в честь 25-годовщины свадьбы Александра III и Марии Федоровны.

Концерт

Где? Татарская филармония, ул. Павлюхина 73 18.00 Концерт Госоркестра народных инструментов РТ под управлением Анатолия Шутикова . Солисты — народная артистка Северной Осетии и Южной Осетии Вероника Джиоева , народный артист России Василий Герелло . В программе: арии из опер русских и зарубежных композиторов, романсы, русские и неаполитанские песни.

Активности

Где? Парк Культуры и отдыха им. Горького

С 16.00 до 20.00 Мастер-класс по йоге, а также турнир на лучший рисунок на тему ЧМ Где? Кремлевская набережная

17.00 — 20.00 культурно-развлекательные мероприятия «территория Дружбы» (Territory of friendship)

Где? Пешеходная улица Баумана

15.00 — 18.00 культурно-развлекательная программа «Территория Искусств (Territory of art)»

Мероприятия 20 июня

Фан-Фест

Где: Центр семьи «Казан»

День второго матча в Казани между командами Ирана и Испании. В этот день на сцене Фестиваля — национальная концертная программа, посвященная Татарстану и России, гости парка болельщиков смогут узнать национальные традиции и историю Казани, Татарстана, России.

13.00 — 14.00 открытие площадки. Выступлене DJ OZZ.

14.00 — 14.44 Национальная программа «Золотое перо» («Алтын Каләм»). Выступает Государственный ансамбль песни и танца «Агидель».

Интернациональное вокально-хореографическое попурри Let s Play! Участвуют: Государственный камерный хор РТ, шоу театр «Шарм». Программа создана на основе самых популярных эстрадных и народных музыкальных произведений всех стран-участниц, играющих в Казани: Германия, Иран, Испания, Польша, Колумбия, Корея, Франция, Австралия.

15.00 — 16.45 — трансляция матча Португалия — Марокко.

16.50 — 17.44 — Музыкально-хореографическая программа «Кармен. Испанская сюита» в исполнении солистов театра оперы и балета имени М. Джалиля и оркестра «Sforzando».

18.00 — 19.45 трансляция матча Уругвай-Саудовская Аравия

19.50 — 20.44 Специальный проект камерного оркестра «La Primavera» и популярного музыканта Мити Бурмистрова.

21.00 — 22.45 трансляция матча Иран — Испания

22.50 — 23.20 закрытие площадки. Выступление DJ Albertini

Выставка

Где? Музей истории государственности, Казанский кремль

10.00 до 18.00 (касса — до 17:30)

Выставка «100 лет назад: к истокам становления Татарской Республики». Выставка освещает сложнейший период истории России: революция и Гражданская война. Она позволит проследить основные этапы становления Татарской советской социалистической республики.

Активности

Где? Пешеходная улица Баумана

16.00 — 20.00 культурно-развлекательная программа «Территория Искусств»

Мероприятия 21 июня

Фан-Фест

Где: центр семьи «Казан»

13.00 — 14.00 Открытие площадки. Miss DJ. Этот день фан-феста будет посвящен татарской музыкальной культуре.

14.00 — 14.44 Всех гостей Чемпионата и жителей Казани приветствуют лучшие молодежные коллективы, исполняющие песни на татарском языке. Выступают Азат Гильмутдинов (AZAT Sound System), Миляуша Сафина, Арслана (Алсу Тазетдинова), Сылу.

15.00 — 16.45 Матч Дания — Австралия

16.50 — 17.44 Выступления Рината Гильфанова, Альберта Исмаила, Taras Stanin

18.00 — 19.45 Трансляция матча Франция — Перу.

19.50 — 20.44 — Выступления Ильдара Харисова и Рамазана Исламова, Дилияи Ахметшиной, Группы «KGB» (Финляндия), ВИА «Чаппа»

21.00 — 22.45 Трансляция матча Аргентина — Хорватия

22.50 — 23.20 Закрытие площадки. Dj Light Mix Выставка

Где? Музей Пушечного двора в Казанском кремле

10.00 — 18.00 (касса — до 17:30);

Выставка «Королевские игры. Западноевропейское оружие и доспехи периода позднего ренессанс» из фондов Государственного исторического музея (Москва).

Театр

Где: Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля

18.00 опера «Трубадур»

Где? Камаловский театр, ул. Татарстан, 1 19.00 спектакль «Мэхэббэт FM» по пьесе Ильгиза Зайниева . Они работают на радио. Он ди-жей, она звукорежиссер. Они любят друг — друга, но мучительно долго идут к осознанию своих чувств. Главная сюжетная линия разворачивается на фоне стремительных диалогов и сцен в духе Тарантино, но без присущего американскому режиссеру и сценаристу насилия. Этот спектакль рассчитан на молодежную аудиторию. Это и песни, и юмор, и пародии, и стиль жизни и общения, не выдуманный, но словно вольный ветер ворвавшийся на сцену с казанских улиц, кафешек, лаунж — баров и дискотек.

Концерт

Где? Татарская филармония, ул. Павлюхина, 73 18.00 Выступает Сергей Жилин и «Фонограф Джаз-Бенд». Концертная программа Let It BEatles посвящена одной из самых популярных групп за всю историю музыкальной индустрии — The Beatles. В программе: произведения британской группы The Beatles в оригинальных джазовых обработках.

Мероприятия 22 июня

Фан-фест

Где: центр семьи «Казан»

В этот день программа посвящена легенда футбола: легендарные футболисты, легендарные матчи, фото— и видеохроника. В этот день вся площадка превратится в ретро-парк. Музыка, атрибутика и развлечения парка будут соответствовать настроению прошлых лет. Гости фестиваля познакомятся с историей ярких спортивных побед и звездами футбола.

13.00 — 14.00 Открытие площадки. Выступление Dj OZZ.

14.00 — 14.44 Концертная программа «Легенды Футбола» рассказывает о разных поколениях и звездах футбола. Выступают: шоу театр «Шарм», шоу балет «CRYSTAL», шоу футбольного фристайла «HeartCore», танцевальная студия «King Step», Роман Плеханов, Зарина Вильданова, Артур Хайруллин, Мария Семенова , шоу группа «RUSSIAN BLACK», вокальная группа «AVENUE», Камиль Хайбуллин, Алена Федянина.

15.00 — 16.45 — Трансляция матча Бразилия — Коста — Рика

16.50 — 17.44 — Блок от лучших эстрадных коллективов Казани и Республики Татарстан. Группа «THE WITH».

18.00 — 19.45 — трансляция матча Нигерия — Исландия

19.50 — 20.44. Блок от лучших эстрадных коллективов Казани и Республики Татарстан. Рок-н-ролл бэнд «Макс и Ко»

21.00 — 22.45 — Трансляция матча Сербия — Швейцария

22.50 — 23.20 закрытие площадки. Выступление Dj Mickey

Фестиваль

Где: территория Казанского Кремля с 17.00 до 21.00 с 17.00 до 21.00. II Фестиваль «The Kremlin Confederation of Art»

Фестиваля «The Kremlin Confederation of ART». Вас ждут выступления молодых звезд классической и эстрадной сцены. Единственный в своем роде оркестр из 11 фортепиано покажет свою новую программу. Так же будет исполнен камерный оперный спектакль под открытым небом в сопровождении молодежного симфонического оркестра Фонда «SFORZANDO» и др.

Театр

Где? Камаловский театр (ул. Татарстан, 1)

19.00 Спектакль «Ут күршеләр/Дачный сезон» по пьесе Салавата Юзеева. Каждое лето наши современники с постоянством и энтузиазмом устремляются на приусадебные участки, дачи, в сады. Что они забыли там? Чем хотят удивить мир ‐ вырастить чудо-овощ, собрать небывалый урожай, решить продовольственную программу в одной отдельно взятой стране или, на худой конец, ‐ семье? Ведь не отдыхают же ‐ трудятся в поте лица от рассвета до заката!».

Мероприятия 23 июня

Фан-фест

Где: Центр семьи «Казан».

День символов России — иностранцев и гостей Казани познакомят с символами Казани, Татарстана, России. День ориентирован на более глубокое познание туристами истории и традиций.

13.00 — 14.00 Открытие площадки с Dj Max Twerk.

14.00 — 14.44 — В программе участвую более 50 творческих коллективов и исполнителей из 38 муниципальных городов и районов РТ: народный ансамбль танца «Салават купере», народный вокальный ансамбль «Лэйсан», семейный дует Шигаповых, народный вокальный ансамбль «Забава», народный ансамбль песни и танца «Ык буйлары», народный ансамбль гармонистов, народный вокальный ансамбль «Весновея», ансамбль народных инструментов «Мюслим тугайлары», народный ансамбль «Театр русской песни», народный фольклорный ансамбль «Красная горка».

15.00 — 16.45 — Трансляция матча Бельгия — Тунис.

16.50 — 17.44 — продолжение концертной программы

18.00 — 19.45 Трансляция матча Корея — Мексика

19.50 — 20.44 Специальный проект «Народный бит» от топовых DJ Казани и народных татарских и русских коллективов РТ и Казани.

21.00 — 22.45 Трансляция матча Германия — Швеция

22.50 — 23.20 закрытие площадки с Dj Ali Активности

Парк Горького

С 16.00 до 20.00 — чемпионат по игре в городки, проект «Зеленый фитнес» (бесплатные тренировки на открытом воздухе).

Кремлевская набережная

17.00 — 20.00 культурно-развлекательная программа в рамках ЧМ «Территория дружбы».

Пешеходная улица Баумана

С 14.00 до 18.00 культурно-развлекательная программа «Территория Искусств (Territory of art)»

Театр

Где: Камаловский театр

18.00 спектакль «Сөясеңме, cөймисеңме… /Любишь, не любишь…» по пьесе Флорида Булякова . Во время тяжелой болезни Старику привиделся образ смерти, который дал ему шанс: если в течение трех часов он совершит богоугодное дело, то жизнь его будет продлена. И начинают они вместе со старухой судорожно искать, чтобы такое святое ему содеять. Что же они придумают и успеют сделать за это короткое время?

Где? Качаловский театр

18.00 спектакль «Глумов» по пьесе Александра Островского . Современная история в двух действиях по пьесе «На всякого мудреца довольно простоты»

Мероприятия 24 июня

Фан-Фест

День третьего матча в Казани — матч между командами Польши и Колумбии. В этот день на сцене парка — национальная концертная программа, посвященная Татарстану и России.

13.00 — 14.00 Открытие площадки с Dj Light Mix.

14.00 — 14.44 — Интернациональная программа «Вокруг света» от Ансамбля танца «Казань».

15.00 — 16.45 — Трансляция матча Англия — Панама.

16.50 — 17.44 — Интернациональная программа «Вокруг света» от Ансамбля танца «Казань».

18.00 — 19.45 — трансляция матча Япония — Сенегал.

19.50 — 20.44 — Группа RU DANCE. Музыкальный проект «Сахар».

21.00 — 22.45 — трансляция матча с «Казань Арены». Играют Польша — Колумбия.

22.50 — 23.20 закрытие площадки с Dj Albertini.

Активности

Где? Пешеходная улица Баумана

С 14.00 до 18.00 культурно-развлекательная программа «Территория Искусств (Territory of art)»

Экскурсия

Где: Музей истории Благовещенского собора в Казанском кремле

10.00 — 18.00 Экскурсия по Благовещенскому собору Казанского кремля. Вы узнаете, как располагаются росписи храма изнутри, что символизируют купол, барабан и столпы, для чего в иконостасе представлена вся история человечества, и как можно прочитать ее без книг. Вы узнаете, почему в храме нет обычных люстр, и почему православные богослужения никогда не сопровождаются инструментальной музыкой. Открытый лекторий «Встречи в Благовещенском». Лекция «Символика Божией Матери в православной иконографии». Образ Божией Матери наиболее насыщен мистическим прочтением через ряд символов и знаков, относящихся к пророчествам Ветхого Завета. Многие из них постоянно встречаются в самых распространенных в Русской Церкви иконах. Вместе с гостями лектор «прочтет» образ Божией Матери «Неопалимая купина» из собрания Ростовского музея-заповедника.

Лекторий

Где: Музей естественной истории в Казанском кремле

13.00 Лекция «Научный матч», химия и физика для спортсменов. Читает кандидат химических наук, доцент Химического института им. А. М. Бутлерова КФУ Аркадий Курамшин. Участники лекции узнают, что определяет современный спорт: физиологические возможности или возможности фармакологии? Существуют ли они вообще — границы человеческих возможностей в спорте, если достижения спортсменов в последние десятилетия не прекращают расти? На лекции также можно будет узнать, что едят, пьют, носят спортсмены, в чем и на чем тренируются.

Театр

Где? Театр оперы и балета им. М. Джалиля

18.00 балет «Баядерка» в трех действиях.

Где? Качаловский театр