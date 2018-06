Культурная программа на ЧМ: куда сходить в Казани с 18 по 24 июня? 

Специально для гостей города и казанцев «АиФ-Казань» составил афишу мероприятий, приуроченных к чемпионату мира по футболу.

Мероприятия 18 июня

Фан-Фест

Где: Центр семьи «Казан».

13.00-14.44 Открытие площадки. Музыкальный JAM от Dj Ozz и MC Zali

15.00 — 16.45 — трансляция матча Швеция — Корея

16.50 — 17.44 выступление группы «Сахар»

18.00 — 19.45 Бельгия — Панама

19.50 — 20.44 выступление группы «Федор Шукшин»

21.00 — 22.45 трансляция матча Тунис — Англия.

22.50 — 23.20 выступление Miss Dj, закрытие площадки

Лектории и мастер-классы

Где? Сквер Лобачевского (пересечение ул. Кремлевская/Лобачевского), у Национальной библиотеки РТ 11.00 — 15.00 культурно-образовательный проект «Библиотека в парке». В сквере будет работать фотозона с хэштегами и буккроссинг, где желающие смогут взять любую книгу в дар от библиотеки и оставить свою книгу.

Для детей организуют квесты и мастер-классы. Для взрослых же посетителей мероприятия будут работать несколько лекториев по здоровому образу жизни, правильному питанию и роли спорта в жизни детей. Мероприятие закончится флешмобом.

Театр

Где? Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля

18.00 Международный музыкальный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань». Опера «Турандот Джакомо Пуччини.

Выставки (работают до конца чемпионата мира, ежедневно)

Где: Казанский Кремль, Национальная художественная галерея „Хазине“, ежедневно с 10.00 до 20.00 (касса до 19.30)

Посетителям, предъявившим Паспорт болельщика, предоставляется скидка в размере 50% от стоимости входного билета. На время ремонта главного здания, Госмузей ИЗО разместил в Кремле лучшие картины.

Выставка „Русское искусство XVI — начала XX веков“: собрание произведений И. И. Шишкина, а также раьботы А. Саврасова, И. К. Айвазовского, И. И. Левитана, Ф. С. Рокотова, В. А. Тропинина, И. Е. Б. М. Кустодиева.

Татарская национальная культура — кожаная мозаика Наили Кумысниковой. Вы увидите интерьерные панно, ичиги, подушки; авторский экземпляр татарского сервиза „Золотой Булгар“, выполненный по эскизам Наили Кумысниковой совместно с Императорским фарфоровым заводом Санкт-Петербурга.

Выставка После „оттепели“. Искусство 1970 — 1980-х годов (из фондов ГМИИ РТ)

Выставка „Русский авангард“. Вы увидите произведения живописи известнейших русских художников начала ХХ века В. В. Кандинского, П. П. Кончаловского, А. В. Куприна. А. В. Лентулова, Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионова, Н. К. Рериха, П. В. Кузнецова, Р. Р. Фалька, А. М. Родченко и др. Выставка, на которой представлено более 60 работ, продлится по 26 июля.

Выставка „Вера Вильковиская. Живопись. Графика“

Экспозиция редставляет творчество одного из наиболее ярких мастеров казанского изобразительного искусства 1910 — 1920-х годов Веры Вильковиской произведениями из фондов ГМИИ РТ и частных московских собраний.

Мероприятия 19 июня

Фан-фест

Где? Центр семьи „Казан“

13.00 — 14.00 Открытие площадки. Выступление DJ Ali 14.00 — 14.44 — Концертная программа: русские и татарские мотивы. Выступают: Республиканский патриотический ансамбль „Родина“, Государственный ансамбль песни и танца РТ, театр русской песни „Ворожея“, шоу-балет „CRYSTAL“, шоу театр» Шарм", театр танца «Мгновение», Артур Хайруллин, сборная команда барабанщиков «Барабанда Казани».

15.00 — 16.45 — трансляция матча Колумбия— Япония

17.00 — 17.45 — выступление группы «Федор Шукшин»

18.00 — 19.45 — трансляция матча Польша — Сенегал

21.00 — 22.45 трансляция матча «Россия — Египет»

22.50 — 23.20 закрытие площадки DJ Ali Выставки (Работают ежедневно на время фестиваля)

Где: «Эрмитаж-Казань»:

Понедельник-четверг, суббота-воскресенье с 10.00 до 18.00 (касса — до 17:30); пятница — с 11:00 до 20:00 (касса — до 19:30)

«Передвижники» из собрания Государственной Третьяковской галереи (Москва). 57 живописных произведений В. М. Васнецова, И. Н. Крамского, братьев Маковских, В. А. Серова, К. А. Коровина, И. И. Левитана.

Концерт

Активности

Где? Парк Культуры и отдыха им. Горького

С 16.00 до 20.00 Мастер-класс по йоге, а также турнир на лучший рисунок на тему ЧМ Где? Кремлевская набережная

17.00 — 20.00 культурно-развлекательные мероприятия «территория Дружбы» (Territory of friendship)

Где? Пешеходная улица Баумана

15.00 — 18.00 культурно-развлекательная программа «Территория Искусств (Territory of art)»

Мероприятия 20 июня

Фан-Фест

Где: Центр семьи «Казан»

День второго матча в Казани между командами Ирана и Испании. В этот день на сцене Фестиваля — национальная концертная программа, посвященная Татарстану и России, гости парка болельщиков смогут узнать национальные традиции и историю Казани, Татарстана, России.

13.00 — 14.00 открытие площадки. Выступлене DJ OZZ.

14.00 — 14.44 Национальная программа «Золотое перо» («Алтын Каләм»). Выступает Государственный ансамбль песни и танца «Агидель».

Интернациональное вокально-хореографическое попурри Let s Play! Участвуют: Государственный камерный хор РТ, шоу театр «Шарм». Программа создана на основе самых популярных эстрадных и народных музыкальных произведений всех стран-участниц, играющих в Казани: Германия, Иран, Испания, Польша, Колумбия, Корея, Франция, Австралия.

15.00 — 16.45 — трансляция матча Португалия — Марокко.

16.50 — 17.44 — Музыкально-хореографическая программа «Кармен. Испанская сюита» в исполнении солистов театра оперы и балета имени М. Джалиля и оркестра «Sforzando».

18.00 — 19.45 трансляция матча Уругвай-Саудовская Аравия

19.50 — 20.44 Специальный проект камерного оркестра «La Primavera» и популярного музыканта Мити Бурмистрова.

21.00 — 22.45 трансляция матча Иран — Испания

22.50 — 23.20 закрытие площадки. Выступление DJ Albertini

Выставка

Где? Музей истории государственности, Казанский кремль

10.00 до 18.00 (касса — до 17:30)

Выставка «100 лет назад: к истокам становления Татарской Республики». Выставка освещает сложнейший период истории России: революция и Гражданская война. Она позволит проследить основные этапы становления Татарской советской социалистической республики.

Активности

Где? Пешеходная улица Баумана

16.00 — 20.00 культурно-развлекательная программа «Территория Искусств»

Мероприятия 21 июня

Фан-Фест

Где: центр семьи «Казан»

13.00 — 14.00 Открытие площадки. Miss DJ. Этот день фан-феста будет посвящен татарской музыкальной культуре.

14.00 — 14.44 Всех гостей Чемпионата и жителей Казани приветствуют лучшие молодежные коллективы, исполняющие песни на татарском языке. Выступают Азат Гильмутдинов (AZAT Sound System), Миляуша Сафина, Арслана (Алсу Тазетдинова), Сылу.

15.00 — 16.45 Матч Дания — Австралия

16.50 — 17.44 Выступления Рината Гильфанова, Альберта Исмаила, Taras Stanin

18.00 — 19.45 Трансляция матча Франция — Перу.

19.50 — 20.44 — Выступления Ильдара Харисова и Рамазана Исламова, Дилияи Ахметшиной, Группы «KGB» (Финляндия), ВИА «Чаппа»

21.00 — 22.45 Трансляция матча Аргентина — Хорватия

22.50 — 23.20 Закрытие площадки. Dj Light Mix Выставка

Где? Музей Пушечного двора в Казанском кремле

10.00 — 18.00 (касса — до 17:30);

Выставка «Королевские игры. Западноевропейское оружие и доспехи периода позднего ренессанс» из фондов Государственного исторического музея (Москва).

Театр

Где: Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля

18.00 опера «Трубадур»

Концерт

Где? Татарская филармония, ул. Павлюхина, 73 18.00 Выступает Сергей Жилин и «Фонограф Джаз-Бенд». Концертная программа Let It BEatles посвящена одной из самых популярных групп за всю историю музыкальной индустрии — The Beatles. В программе: произведения британской группы The Beatles в оригинальных джазовых обработках.