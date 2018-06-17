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Не расстаются. Кэти Перри сходила на спектакль Орландо Блума
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Не расстаются. Кэти Перри сходила на спектакль Орландо Блума 

Peopletalk 49 минут назад
Фото: Peopletalk
Ну хоть у этой голливудской пары все стабильно. Орландо (41) и Кэти (33) снова сошлись три месяца назад. И теперь, кажется, неразлучны.
Певица, несмотря на свою занятость, постоянно находит время для своего возлюбленного. Так, Перри уже пару раз замечали на новом спектакле Блума Killer Joe. А вчера после него парочка отправилась на свидание в лондонский ресторан.
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Напомним, отношения Кэти и Орландо начались в 2016-м и продлились всего несколько месяцев. Но в этот раз у звезд, похоже, все серьезно.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ne-rasstayutsya-keti-perri-shodila-na-spektakl-orlando-bluma/
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