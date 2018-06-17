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Ханой будет использовать благотворительные марафоны для привлечения туристов
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Ханой будет использовать благотворительные марафоны для привлечения туристов 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Власти вьетнамской столицы воспользуются благотворительной акцией, чтобы прорекламировать туристические достопримечательности Ханоя
Ханойский международный марафон состоится 19 апреля следующего года. Его маршрут будет проложен через важнейшие достопримечательности города, начиная оперным театром, заканчивая озером Хоан Кием.
Как заявил глава местного департамента туризма, те, кто уверен, что в Ханое нечего смотреть кроме Храма литературы и кукольных театров на воде, увидят город совсем с другой стороны.
Ханой впервые примет у себя марафон, встав в один ряд с такими городами, как Лондон, Берлин и Токио.
Организаторами мероприятия выступают посольство Дании и компания Topas Travel. Все желающие принять участие в марафоне должны пройти регистрацию на его сайте. Членские взносы бегунов пойдут в бюджет благотворительному фонду, занимающемуся снижению уровня детской смертности в странах Юго-Восточной Азии, и организации «Операция Улыбка», занимающейся операциями на губах и небе в неблагополучных странах.
Источник: VnExpress
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