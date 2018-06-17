Хореографической постановкой МакГрегора завершился воронежский Платоновфест

Эффектно, дерзко и со вкусом — хореографической «Автобиографией» Уэйна МакГрегора завершился восьмой Платоновский фестиваль искусств в воскресенье, 17 июня.

Гениальный новатор из Великобритании Уэйн МакГрегор впервые в истории мировой хореографии пошел на столь неординарный шаг — сотрудничество с ведущими генетиками мира и расшифровку полной последовательности своего генома. Переосмысляя природный код через творчество, используя мемуары и документы, МакГрегор исследует в этом балете собственную биографию и задается вопросом: «Как понять жизнь?».

От главы к главе — от одного этапа жизни к другому — менялся темп и стиль танца. То замедляясь, то, наоборот, ускоряясь с неистовой силой, танцоры переносили зрителей Воронежского театра оперы и балета в другое измерение. Особый шарм постановке придавало искусное музыкальное и световое оформление.

«Очень ярко, пластично и необычно. Иногда мне казалось, что передо мной разворачиваются кадры из фильма «Шаг вперед». А когда танцоры сбавляли темп и двигались под медленную музыку, то появлялось ощущение, что я нахожусь на драматическом балете. Не верится, что мы можем у себя, в Воронеже, вживую наблюдать постановку такого уровня», — делится впечатлениями зрительница Ольга Овсянникова.

Закрывала фестиваль в этом году в одиночку руководитель регионального департамента культуры Эмилия Сухачева.

«Восьмой международный Платоновский фестиваль искусств становится частью истории. Нам еще необходимо проанализировать и подвести итоги. Одна из миссий нашего фестиваля — это показ лучших образцов российского и международного искусства, наполненных содержательными смыслами и образами, во многом созвучные творчеству Андрея Платонова . К сожалению, не все мероприятия фестиваля вызвали однозначные отклики профессионального сообщества. Нам нужно двигаться вперед. Я думаю, нам всем вместе, деятелям департамента культуры и дирекции международного фестиваля, надо обсудить вектор развития фестиваля. До свидания, восьмой международный Платоновский фестиваль. И да здравствует, девятый международный Платоновский фестиваль искусств», — сказала со сцены руководитель ведомства.

Художественный руководитель фестиваля Михаил Бычков на церемонии закрытия на сцену не поднялся. Зато в финальный день работы Платоновфеста на встрече с журналистами он рассказал о давлении со стороны регионального департамента культуры и выразил опасения насчет будущего фестиваля.

«Мы готовили фестиваль в атмосфере сильнейшего давления и попыток вмешательства в его подготовку. Как нам думалось, навсегда ушедшее в прошлое и запрещенное законодательством желание чиновников вмешиваться в вопросы содержания, оказалось живо. И это выглядит очень смешно и нелепо, недостойно ни такого региона как Воронеж, ни такого фестиваля как Платоновский. Работать в атмосфере недоброжелательности, недоверия, а иногда и просто высокомерия руководства департамента по отношению к людям культуры — очень неприятно. Я очень пессимистично смотрю на наше будущее. Фестиваль — это хрупкое чудо, которое было дано всем нам, которым мы наслаждались и гордились. Таким фестиваль уже никогда не будет. А каким он будет дальше, время покажет», — сказал Михаил Бычков.