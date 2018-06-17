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Балерины на улицах города — самый известный проект в интернете о балете с сотнями тысяч поклонников!
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Балерины на улицах города — самый известный проект в интернете о балете с сотнями тысяч поклонников! 

Bigpicture.ru 44 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
Проект «Балерина» — детище американского фотографа Дэйна Шитаги (Dane Shitagi). Этот необычайно красивый проект длится уже 15 лет и насчитывает более 1000 уникальных снимков, показывающих элегантных танцовщиц в урбанистическом контексте. Это не обычные «танцевальные фото», а коллекция портретов, передающих чувства и эмоции чрезвычайно талантливых балерин, многие из которых танцуют в самых известных театрах мира. Шитаги черпает вдохновение в атмосфере самого города, создавая удивительный контраст грациозных фигурок балерин, застывших в техничных позах, с грубой суетой уличной жизни.
Долгое время Шитаги снимал на традиционную пленочную камеру и только в 2012 году переключился на цифровую фотографию. Он также заметно расширил географию проекта и теперь снимает по всему миру. Сейчас проект «Балерина» — это, пожалуй, самый популярный интернет-ресурс, посвященный балету, с сотнями тысяч поклонников в социальных сетях.
Источник: culturainquieta.com  32. Смотрите также: «Танцы томительного обнажения»: 8 звезд стриптиза со всего мира
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