Обнажил душу и тело. Воронежцам показали трагичного «Семена» по Платонову

Болгарский Драматический театр им. Стефана Кирова на воронежском Платоновском фестивале искусств впервые в России показал свой камерный моноспектакль по рассказам Андрея Платонова «Семён» и «Осьмушка».

«Жизнь в страдании»

Семилетний Семён помогает беременной матери по хозяйству и следит за младшими братьями и сестрами. Во время родов женщина умирает, и Семён, понимая, что новорожденный не выживет без матери, решает посвятить свою собственную жизнь этому ребенку. Это история о заботе, самоотверженности, страдании, любви и желании жить — во имя другой, новой, жизни.

«Почему Платонов? Почему его рассказы «Семен» и «Осьмушка»? Для меня это что-то личное, чувствительное. С помощью возможностей театра я попробовал достичь той глубины, которая меня больше всего трогает. В конце концов, во всей этой фантазии Платонова речь идет о каком-то глубочайшем одиночестве. Для меня главным было показать именно это одиночество. В произведении «Семен» речь идет о маленьких детях. Для меня это слишком болезненные воспоминания. Важно было понять, что переживает в этот момент маленький ребенок и что с ним будет дальше», — делится впечатлениями режиссер спектакля Ивайло Гандев.

«Мой первый профессиональный спектакль был по роману Платонова «Котлован». Сыграть Семена мне было еще интересней, — рассказывает актер Димитар Марков. — Для меня общее в Платонове — это жизнь в страдании. Его герои тратят много усилий для того, чтобы достичь какой-то идеальной цели. И постепенно люди начинают таять в ожидании чуда. Но чуда не происходит.

Неожиданный финал

Около часа Димитар Марков, играя ребенка, в одиночку держит в напряжении зал. После каждой реплики тяжело сжимается сердце — от разговора с занятым до ночи отцом, живущей в нищете и заботах матерью, проявившим неожиданную жестокость братом. Есть ли просвет в этой истории? Есть. Желание жить и любить заставляет идти дальше.

«К моему сожалению, в нашей стране Андрей Платонов не самый популярный автор. И в этом большая ошибка. Я думаю, что сегодняшнему поколению важно быть знакомым с таким писателем. Если тогда было время нищеты, то сейчас, наоборот, мы живем во время изобилия. Но при этом сегодняшнее время заставляет нас страдать больше, чем при жизни Платонова. Для меня важно, чтобы прошлое учило нас, как жить в будущем. Мы должны не просто смотреть назад, а должны пробовать наступать на это прошлое. Только тогда мы сможем прочувствовать, как двигаться вперед», — говорит режиссер.

Обнажив перед зрителем душу, в финале спектакля актер полностью обнажает и тело. Режиссер Ивайло Гандев объяснил, как он решился на такой шаг:

«Я в плане обнаженности пуританин. Если бы мне предложили такое сыграть, я бы никогда не согласился. Мы не сразу пришли к такому финалу. Во время репетиций мне все время чего-то не хватало. Именно обнаженность показывает ту простоту, грусть и одиночество, которые у человека внутри. Когда я спросил у актера: «Ты разденешься?», он не стал сопротивляться. На этом вопрос был решен».