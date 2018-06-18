«Приют комедиантов» покажет новосибирцам советскую классику

Для новосибирских театралов июнь будет насыщенным. С 22 по 26 июня в рамках общероссийской программы «Большие гастроли 2018» пройдут гастроли Пермского академического Театра-Театра. И буквально в эти же дни с 21 по 24 июня на сцене «Старого дома» пройдут гастроли единственного в России Государственного репертуарного театра без постоянной труппы «Приют комедианта».

Петербургский театр «Приют комедианта» был основан в 1987 году артистом БДТ Юрием Томошевским . В начале мая Юрий Томошевский погиб в Германии, но его театр, дело его жизни продолжает жить и гастролировать.

"Приют комедианта" со своими спектаклями объездил уже немало стран: театр знают в Швеции, Финляндии, Литве, Германии, Чехии, Швейцарии, Польше, Франции, Грузии, Сербии, Израиле, Италии. Каждый год театр проводит Петербургские театральные Сезоны в европейских столицах. И вот пришло время Новосибирска. Тем более, что в марте петербургский театр принимал у себя три спектакля «Старого дома». А теперь «Приют комедианта» приедет в Новосибирск с ответным визитом.

Зрители увидят «Смерть Тарелкина» режиссера Семена Серзина . Спектакль — участник специальной программы театра «Особый ракурс»: молодые постановщики представляют свежий взгляд на классические произведения. Жанр спектакля обозначен как черная комедия.