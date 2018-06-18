«Приют комедиантов» покажет новосибирцам советскую классику 

Для новосибирских театралов июнь будет насыщенным. С 22 по 26 июня в рамках общероссийской программы «Большие гастроли 2018» пройдут гастроли Пермского академического Театра-Театра. И буквально в эти же дни с 21 по 24 июня на сцене «Старого дома» пройдут гастроли единственного в России Государственного репертуарного театра без постоянной труппы «Приют комедианта».
Петербургский театр «Приют комедианта» был основан в 1987 году артистом БДТ Юрием Томошевским. В начале мая Юрий Томошевский погиб в Германии, но его театр, дело его жизни продолжает жить и гастролировать.
"Приют комедианта" со своими спектаклями объездил уже немало стран: театр знают в Швеции, Финляндии, Литве, Германии, Чехии, Швейцарии, Польше, Франции, Грузии, Сербии, Израиле, Италии. Каждый год театр проводит Петербургские театральные Сезоны в европейских столицах. И вот пришло время Новосибирска. Тем более, что в марте петербургский театр принимал у себя три спектакля «Старого дома». А теперь «Приют комедианта» приедет в Новосибирск с ответным визитом.
Зрители увидят «Смерть Тарелкина» режиссера Семена Серзина. Спектакль — участник специальной программы театра «Особый ракурс»: молодые постановщики представляют свежий взгляд на классические произведения. Жанр спектакля обозначен как черная комедия.
Интерес у театралов вызовет трагикомедия «С вечера до полудня» режиссера Марфы Горвиц, которая, по утверждению критиков, вернула на сцену пьесу советского драматурга Виктора Розова.
И мелодраму «Мой бедный Марат» по знаменитой пьесе Алексея Арбузова, которую поставил в «Приюте комедианта» главный режиссер театра «Старый дом» Андрей Прикотенко.