«Собачье сердце» по-хабаровски: двое Шариковых и поющий Швондер 

В Хабаровском краевом театре драмы поставлена точка 72-го сезона. На «десерт» зрителям показали трагикомедию «Собачье сердце» по знаменитому произведению Михаила Булгакова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Режиссёр постановки Николай Русский из Санкт-Петербурга не стал что-то глобально переделывать и оставил без изменения основные монологи героев, ставшими давно афоризмами: «Не читайте перед завтраком советских газет», «Почему убрали ковёр с парадной лестницы? Что, Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры?»… Тем не менее, свой взгляд на «Собачье сердце» у режиссёра всё же имелся. Профессор Преображенский (его сыграл Максим Кушников) помолодел, Швондер (Сергей Дорогой) оказался куда более упитанным, чем киношный герой романа, а временами ещё и пел. Одну из соратниц Швондера — Вяземскую сыграл мужчина (Александр Гусев), что предало этому персонажу дополнительную комичность. Шариков вообще раздвоился: его одновременно сыграли Алексей Малыш и Татьяна Малыгина. Они были словно скованные одной цепью, демонстрируя две стороны Полиграфа Полиграфовича — животное и духовное начало.
— Экспериментальная будет постановка или нет — решать зрителям, — сказал перед премьерой Николай Русский. — Мне видится здесь история о противостоянии животного и человека в человеке. Не о добре и зле, и не о политике, а о внутреннем конфликте. Главный вопрос, на мой взгляд: человек — есть животное, или это всё-таки можно победить?
Судя по реакции зала, «Собачье сердце» публике в целом пришлось по душе.
— Спектакль смотрится на одном дыхании, — поделилась впечатлениями одна из зрительниц Елена. — Написанное Булгаковым произведение без малого сто лет назад, актуально и сейчас. Думается, в жизни многих из нас попадаются такие вот Швондеры.
«Собачье сердце» стало двенадцатой премьерой театра драмы по ходу 72-го сезона. Среди постановок — музыкально-историческая драма «Муравьев. Граф Амурский», драма «Яма», история страстей «В омуте любви», спектакль для детей от 6 месяцев до 3 лет «Беби-среда. Амур» и другие. Однако на этом драма со своими зрителями не прощается. 28 июня в рамках гастролей Свердловского государственного академического театра из Екатеринбурга на сцене театра пройдёт спектакль «Ханума».