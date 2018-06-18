«Собачье сердце» по-хабаровски: двое Шариковых и поющий Швондер

— Экспериментальная будет постановка или нет — решать зрителям, — сказал перед премьерой Николай Русский. — Мне видится здесь история о противостоянии животного и человека в человеке. Не о добре и зле, и не о политике, а о внутреннем конфликте. Главный вопрос, на мой взгляд: человек — есть животное, или это всё-таки можно победить?

Судя по реакции зала, «Собачье сердце» публике в целом пришлось по душе.

— Спектакль смотрится на одном дыхании, — поделилась впечатлениями одна из зрительниц Елена. — Написанное Булгаковым произведение без малого сто лет назад, актуально и сейчас. Думается, в жизни многих из нас попадаются такие вот Швондеры.

«Собачье сердце» стало двенадцатой премьерой театра драмы по ходу 72-го сезона. Среди постановок — музыкально-историческая драма «Муравьев. Граф Амурский», драма «Яма», история страстей «В омуте любви», спектакль для детей от 6 месяцев до 3 лет «Беби-среда. Амур» и другие. Однако на этом драма со своими зрителями не прощается. 28 июня в рамках гастролей Свердловского государственного академического театра из Екатеринбурга на сцене театра пройдёт спектакль «Ханума».