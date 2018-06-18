Порт де бра для хабаровской малышни

В Хабаровске работает школа балета для детей от двух лет. Воздушные и невесомые — словно миниатюрные сиреневые облачка кружатся в танце маленькие балерины и владеют терминологией хореографии лучше, чем обычной речью.

— Бывает, что некоторые из них еще не умеют толком говорить, но при этом уже с легкостью «жонглируют» названиями позиций, которые все на французском языке. И конечно, демонстрируют их у станка — батман тандю, плие, порт де бра. Но при этом танцевальные уроки для них всего лишь игра, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» создатель и директор балетной школы Полина Брейтчут.

Напомним, как ранее сообщало агентство, Полина со своим проектом «Детская школа балета „Lil Ballerine“ заняла 3-е место на Всероссийском конкурсе „Молодой предприниматель России-2016“ в номинации „Открытие года“. В Хабаровске школа появилось два года назад. Полина с детства мечтала открыть свою балетную школу, но к реальным действиям ее подтолкнуло рождение дочери. Девушка понимала, что начинать заниматься балетом нужно как можно раньше, ведь только так можно добиться серьезных успехов на этом поприще.

— Моя дочка Ева примерно в два года уже стала пытаться садиться на шпагат, я увидела в ней хорошие задатки. Но вот куда отдать ребенка? Попробовали в художественную гимнастику, но в итоге пришли к созданию собственной балетной школы, — продолжает Полина Брейтчут.

Все уроки проходят в игровой форме.

— Если не заинтересовать ребенка, он в следующий раз прийти не захочет. Помогает в создании особой атмосферы оформление студии, ее цветовое решение. Над залом работали и психологи, и дизайнеры, даже цветы на стенах сложены в определенном узоре — все для того, чтобы смягчить и гармонизировать обстановку.

Полина признается, что в первый месяц, конечно, малышам трудно, ведь балет — это дисциплина, что противоречит детскому озорничеству.

— Но постепенно они втягиваются и многие уже в 2,5 года выходят на сцену как заправские артисты. Важно, чтобы дети знали, для чего они занимаются, именно поэтому мы часто устраиваем концерты, конкурсы, выезжаем на фестивали. Все это позволяет постоянно чувствовать сцену, а овации зрителей подпитывают танцоров.

Нет ли в занятиях опасностей для маленьких детей? Ведь нельзя отрицать, что в мире балета есть место боли. А вдруг упражнения нанесут ребенку какие-нибудь травмы в связи с тем, что у двухлеток скелет не сформирован?

— Конечно же, таких маленьких учеников мы не садим на шпагат через силу, не ставим на пальцы. Они выполняют простые основные балетные движения. Мы учитываем физические и психологические возможности ребенка, чтобы не нанести ему какую-то травму и не отбить желание заниматься балетом. Нацеленность прежде всего на то, чтобы привить любовь к танцу, к искусству.

Кстати, балетом в Хабаровске занимаются не только девочки, есть несколько представителей сильной половины человечества. Правда, немного — всего 5. И Хабаровском дело не ограничилось — балет взялся продвигать супруг Полины — Антон Ходоровский. Он масштабировал бизнес и филиалы действуют теперь еще и в Казани, Ярославле, других городах России и даже в Китае. А еще Полина и Антон решили осваивать и спортивную сферу. Воплотив мечту жены, приступили к реализации интересов мужа — создали школу бокса.

— Зал оборудован по всем мировым стандартам, завезены уникальные тренажеры, установлен профессиональный ринг. Здесь также занимаются с детьми, в том числе неподготовленными, по авторской методике, руку к которой приложил сам Костя Цзю , — улыбается Ходоровский.

Кстати, как ранее рассказывало агентство, в Хабаровске сейчас также бум частных футбольных школ для детей.