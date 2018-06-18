Кто родился 18 июня

Владимир Владимирович Бокк (65 лет), член Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Много лет проработал в ОАО «АвтоВАЗ» , пройдя путь от начальника цеха до вице-президента компании. Избирался депутатом Думы городского округа Тольятти.

А ещё в этот день родились:

Сергей Алексеевич Харитонов (66 лет), председатель Тульской областной Думы. Возглавлял Совет народных депутатов Белевского района Тульской области. Занимал должности заместителя губернатора области, главного федерального инспектора по Тульской области. Был советником-наставником областного правительства. С 2014 года возглавляет Тульскую областную Думу.

Румен Радев (55 лет), президент Болгарии. Проходил военную службу на авиабазах «Равнец» и «Граф Игнатиево». Был командующим ВВС Болгарии. В ноябре 2016 года одержал победу на президентских выборах.

Сальвадор Санчес Серен (74 года), президент Республики Эль-Сальвадор.

Во время гражданской войны в Сальвадоре был командующим Фронта национального освобождения им. Фарабундо Марти (ФНОФМ). В начале 1990-х годов Сальвадор Санчес Серен участвовал от ФНОФМ в переговорах с представителями правящей ультраправой партии Националистический республиканский союз. После подписания в 1992 году мирного договора фронт был преобразован в легальную политическую партию.

Сальвадор Санчес избирался депутатом Законодательной ассамблеи (парламента) страны, был лидером парламентской фракции ФНОФМ.

В 2014 году победил на выборах президента страны.

Юрий Мефодьевич Соломин (83 года), художественный руководитель Государственного академического Малого театра. После окончания Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина был принят в труппу Государственного академического Малого театра СССР. На сцене этого театра сыграл в более чем 50 постановках русского и западного репертуара. Среди них заглавные роли в спектаклях: «Царь Федор Иоаннович», «Пучина», «Леший», «Дядя Ваня», «Сирано де Бержерак», «Живой труп», «Чайка», «Веер Леди Уиндермир» и др.

В 1988 году Юрий Соломин занял пост художественного руководителя Малого театра.

В кино актёр дебютировал в 1960 году в фильме «Бессонная ночь». Широкую известность принесла ему роль капитана Кольцова в многосерийном телевизионном фильме «Адъютант его превосходительства», а международное признание — роль Арсеньева в фильме «Дерсу Узала». В фильмографии Юрия Соломина около 60 картин. Среди них, «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», « ТАСС уполномочен заявить» и др.

В 1990-1991 годах он возглавлял министерство культуры РСФСР.