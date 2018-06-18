Няганский театр поставил спектакль о еврейско-польских отношениях

«Наш класс: история жизни и смерти в 14-ти уроках» сделали за три недели. Сейчас в это никто не верит, но актёры рассказывают об этом спокойно и смеясь.

Премьера спектакля состоялась в марте этого года, в июне его показали на VIII окружном театральном фестивале «Белое пространство» и вот он уже едет на Всероссийский молодёжный театральный фестиваль имени Золотухина в Барнаул (сентябрь). Откуда такое везение?

«К сожалению, в Сургуте не было возможности показать сцену сжигания евреев, — призналась директор театра Анастасия Постникова, вышедшая к друзьям в зал после спектакля. — Поверьте, она на много страшнее».

Если честно, поверить и в это тоже невозможно. Куда страшнее? От одного рассказа, как всех согнанных в один овин евреев подожгли, хочется вырвать. Но весь ужас состоит в том, что спектакль поставлен по мотивам реальных событий, на основе документальных сведений. Всё — о жителях небольшой деревни Едвабне…

Нижневартовские коллеги в перерыве шутили: «Няганский ТЮЗ, вы когда привезёте на „Белое пространство“ жизнерадостную работу?», представители театра актёра и куклы «Петрушка» вдумчиво произнесли «тронуло». Говорить после просмотра было всем сложно.

Члены экспертного жюри только разводили руками — народный артист России Владимир Орёл казался обескураженным, журналист и критик Марина Шимадина поздравляла руководителя театра и труппу с победой и только член экспертного совета премии «Золотая маска» Алексей Киселёв пытался озвучить какие-то недочёты — что костюм одного из персонажей выбивается, что не ярко вырисован контраст «жизнь-трагедия»… но всем уже было не важно, понятно ведь — на фестивалях принято журить иначе зазнаются.

Всё в спектакле сделано стильно. Прекрасная режиссура Александра Баргмана , сценография Анвара Гумарова, актёры. Притом две разные роли достались одному человеку — на сцене можно было видеть одномоментное перевоплощение, хотя на обсуждении выяснилось, что подобное решение вовсе не оригинальная задумка режиссёра, а банальная нехватка сотрудников.

Журналист и критик Марина Шимадина и член экспертного совета премии «Золотая маска» Алексей Киселёв на обсуждении спектакля «Наш класс»

Великолепные костюмы, близость к тексту пьесы, выразительность деталей, острые эмоции, пластичность, свет… Забыть спектакль можно, но те чувства, которые рождались внутри у каждого во время него, — нет.

Мы сидели прямо на сцене сургутской филармонии и наблюдали за разворачивающимся леденящим душу геноцидом. Два часа без антракта шли на одном дыхании — не хотелось ни встать, ни пить, ни сказать сидящему соседу слова. Тишина в зале была полнейшая. Для ощущения полной реалистичности нужна была малая сцена и поэтому няганский театр буквально за несколько суток соорудил новые декорации на основе тех, что привёз с собой.

Как только актёры заходили за стеклянные «двери», их голоса приглушались — они словно отделялись историей, уходили в прошлое, оберегали зрителей. За этими дверьми насиловали еврейку Дору, до смерти избивали Якуба Каца, ломали церкви, заставляли рыть землю ложками…

А ведь сначала все дружили — был обычный школьный класс. Потом всё как-то завертелось, сломалось, перевернулось и вот поляки убивали евреев, потом евреи — поляков, между делом косили жизни нацисты, Красная армия… а где-то там, в далёкой Америке, писал письма своим бывшим горячо любимым одноклассникам иммигрант Абрам.

Во всей этой истории нашлось место и человеческому предательству, и жалкому спасению — когда не знаешь что было лучше: умереть или продолжать жить. Кто-то прятал кого-то на чердаке, кто-то женился и предавал свою веру, кто-то угрожал, пытал, убивал. Сегодня ты служишь одним шакалам, завтра — другим и всё — с надеждой стать незаметным, выжить, приспособиться. Есть ли возможность в таком мире обрести дружбу, любовь, спокойную семейную жизнь? — Нет. А если тебе кажется, что всё хорошо, то за твои грехи ответят дети.

Дора умерла в сорок первом. В том же году — Якуб Кац. На год пережил их Рысек. За ними, мучаясь угрызениями совести о содеянном во время Великой отечественной войны, уходили Менахем, Зигмунт и Зоська. В начале 2000-х умерли остальные -Рахелька, Марианна, Хенек и Владек. «Американец» Абрам пережил их всех, уйдя из жизни в 2003 году. Можно было бы обойтись без этих датировок и всё оставить схематичным, но, я повторюсь, спектакль основан на реальных событиях — благодаря Тадеушу Слободзянику мы обрели этот материал.

Пьеса «Одноклассники» в постановке Ондрея Спишака появилась впервые на сцене варшавского Театра на Воле им. Тадеуша Ломницкого, директором которого выступал Слободзяник в 2010-2012 годах. Материалы известный польский драматург начал собирать ещё в 2001-ом году — сразу после раскрытия правды о погроме в Едвабне. Закончил работу над драмой он в 2008-ом.

Няганский театр юного зрителя пригласил работать над постановкой режиссёра Александра Баргмана. Члены жюри признались, что сразу заметили знакомый «почерк» художественного руководителя «Такого театра». Для кого название театра ничего не говорит, скажу «проще» — именно его голос озвучивает капитана Джека Воробья в фильмах о пиратах Карибского моря и многих других культовых персонажей мирового кинематографа.

Но вернёмся к спектаклю.

Завершающая сцена — блуждание душ, маленьких светящихся огоньков на фоне движущегося мерцающего видео на стене с изображениями фигур людей, напоминает о всех, кого мир не досчитался из-за репрессий и жестокости человеческих катаклизмов. Для меня она оказалась невероятно тяжёлой — буквально месяц назад я побывала в московском Еврейском музее и центре толерантности.

И всё же спектакль оставляет после себя впечатление лёгкое — он завершается, а ты приходишь в себя и понимаешь, что твоя жизнь совсем другая. Ты дышишь полной грудью, улыбаешься, утираешь слёзы и, конечно же, мысленно жмёшь руку каждому, кто только что перед тобой проживал эту историю.

Удачных гастролей, няганский ТЮЗ!

Няганский ТЮЗ и зрители на сцене сургутской филармонии после спектакля «Наш класс»