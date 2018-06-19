Театры кукол впервые выступят на международном фестивале «Голоса истории» в Вологде

ВОЛОГДА, 19 июня. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева /. XIV международный театральный фестиваль «Голоса истории» открывается во вторник в Вологде с участием театров из России, Чехии, Болгарии, Армении, ДНР (провозглашенная Донецкая народная республика). Впервые в рамках фестиваля свое искусство представят кукольные театры, рассказал ТАСС заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев

"Мы сохранили основную цель, которую преследовали все 14 лет проведения этого фестиваля — это освоение историко— архитектурной среды театральными средствами, поскольку спектакли проводятся на площадках уникальных памятников архитектуры и истории. Но в этом году мы открыли новую страничку фестиваля, предоставлена возможность выступить театрам кукол. Они идут вне конкурсной программы, но так мы расширяем границы фестиваля и привлекаем еще и маленького зрителя", — рассказал ТАСС заместитель губернатора области.

Традиционно пройдут круглые столы, обсуждение спектаклей, актерские театральные капустники — все закулисные мероприятия в основном будут организованы для представителей профессионального театрального сообщества. Однако зрители тоже получат возможность пообщаться с актерами в неформальной обстановке. И спектаклей в рамках фестиваля в этом году больше, отметил Васильев.

Церемония открытия состоится во вторник вечером на Кремлевской площади в Вологде с участием коллективов области и уличного театра «Пластилиновый дождь» из Самары. Сразу после в Вологодском драмтеатре будет показан спектакля Московского губернского театра «Веселый солдат» по одноименной повести Виктора Астафьева . Главный герой — сам писатель, который вглядывается в свое прошлое простого солдата Великой Отечественной войны. Эту роль исполняет заслуженный артист России Борис Галкин . 20 июня он проведет творческий вечер в областной филармонии.

Фестиваль проходит с 19 по 27 июня в Вологде, Кириллове и Череповце, на открытых площадках уникальных памятников архитектуры — Вологодского кремля, Кирилло-Белозерского музея-заповедника, череповецкого музея «Усадьба Гальских».

Программа для детей и взрослых

Так, Московский театр кукол покажет традиционную народную комедию «Петрушка», театр кукол Остравы из Чехии — спектакль по сказке Братьев Гримм «Пряничный домик», кукольный театр «Трио» из болгарского города Бургаса — музыкальное путешествие по миру «Оттуда и отсюда», Театр кукол Karlsson haus из Санкт-Петербурга — историю странствий «Одиссей», а Московский детский камерный театр кукол — вариацию по роману Михаила Шишкина «Письмовник».

В основной программе фестиваля Ульяновский драмтеатр имени Ивана Гончарова покажет драму «Царь Федор Иоанович», театр драмы Карелии «Творческая мастерская» — драму по пьесе Максима Горького «Васса Железнова», Ереванский государственный театр пантомимы — мимодраму по мотивам армянской средневековой книги «Айсмавурк» (Житие Святых), Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. М. Бровуна — современную притчу о любви и смерти по пьесе Александра Селина «Светлое будущее».