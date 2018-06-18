Уличный театр из Самары выступит в Вологде в день открытия фестиваля «Голоса истории»

Международный театральный фестиваль «Голоса истории» стартует в Вологодской области на этой неделе. Театралы из разных регионов и стран приедут на Вологодчину 19 июня.

Площадками для показов станут театральные подмостки и открытые зоны в Вологде, Череповце и Кириллове. Открытие запланировано на 18 часов, пройдет оно на Кремлевской площади областной столицы. Жителей и гостей города ждёт яркий праздник, после которого театральные коллективы региона пройдут по центральным улицам города. Подарком всем театралам станет выступление уличного театра «Пластилиновый дождь» из Самары.

В этот же день в 19.30 в Вологодском драматическом театре зрители увидят спектакль «Веселый солдат» в исполнении особого гостя фестиваля -Московского Губернского театра.

Напомним, что международный фестиваль «Голоса истории» пройдет в регионе в 14-ый раз и продлится до 27 июня. Основная тема события — «Театр и История». За годы проведения показано более 170 спектаклей 80 профессиональных театров из 25 регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья — Украины, Белоруссии, Италии, Греции, США, Польши, Германии, Словакии.

«Голоса истории» — одно из ярких событий фестивального лета в Вологде. В конце июня в областной столице состоится также международный фестиваль «Город ремесел», пройдут VIII Русские Ганзейские дни и празднование Дня города.