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Уличный театр из Самары выступит в Вологде в день открытия фестиваля «Голоса истории»
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Уличный театр из Самары выступит в Вологде в день открытия фестиваля «Голоса истории» 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Международный театральный фестиваль «Голоса истории» стартует в Вологодской области на этой неделе. Театралы из разных регионов и стран приедут на Вологодчину 19 июня.
Площадками для показов станут театральные подмостки и открытые зоны в Вологде, Череповце и Кириллове. Открытие запланировано на 18 часов, пройдет оно на Кремлевской площади областной столицы. Жителей и гостей города ждёт яркий праздник, после которого театральные коллективы региона пройдут по центральным улицам города. Подарком всем театралам станет выступление уличного театра «Пластилиновый дождь» из Самары.
В этот же день в 19.30 в Вологодском драматическом театре зрители увидят спектакль «Веселый солдат» в исполнении особого гостя фестиваля -Московского Губернского театра.
Напомним, что международный фестиваль «Голоса истории» пройдет в регионе в 14-ый раз и продлится до 27 июня. Основная тема события — «Театр и История». За годы проведения показано более 170 спектаклей 80 профессиональных театров из 25 регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья — Украины, Белоруссии, Италии, Греции, США, Польши, Германии, Словакии.
«Голоса истории» — одно из ярких событий фестивального лета в Вологде. В конце июня в областной столице состоится также международный фестиваль «Город ремесел», пройдут VIII Русские Ганзейские дни и празднование Дня города.
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