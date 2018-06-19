Заслуженный артист РФ Борис Галкин рассказал о работе над постановкой, которую покажут в Вологде на «Голосах истории»

В областной столице сегодня стартует XIV Международный фестиваль «Голоса истории». В этом году свою творческую программу представят 23 театра из 11 регионов России, а также зарубежные коллективы из Чехии, Болгарии и Армении.

«Для других театров это действительно очень интересно. Они говорят о том, что показать свое искусство на вологодской земле в рамках традиционного фестиваля, который любим в России — это очень важно. Билеты на фестиваль проданы практически все, значит, событие пройдет интересно и фестиваль будет востребован», — отметил заместитель Губернатора Вологодской области Олег Васильев

Жюри фестиваля предстоит оценить постановки в двух номинациях: «Спектакли в историко-архитектурной среде» и «Спектакли в традиционных театральных помещениях». По традиции актеры выйдут на подмостки и открытые площадки в Вологде, Череповце и Кириллове. Конкурсная программа включает 15 спектаклей.

«Уже ясно, что есть очень интересные работы. Во-первых, нам интересны абсолютно все спектакли и с особым пристрастием мы будем смотреть те, которые будут показаны в архитектурном пространстве Кремля. Мне кажется важным на фестивале новшеством то, что театры, которые приезжают сюда, показывают два спектакля. Жаль, что мы не сможем многое увидеть, но зато их посмотрят зрители», — пояснила председатель жюри фестиваля «Голоса истории» Капитолина Кокшенева.

Вологжане и гости города смогут оценить и 7 внеконкурсных работ. Так, уже сегодня вечером на сцену Драмтеатра выйдут актеры Московского Губернского театра. В Вологду они привезли постановку Сергея Безрукова «Веселый солдат».

«Мы в своей репертуарной политике ориентируемся на то, что происходит с обыкновенным человеком. И тема войны тоже входит в нашу программу. Там сталкиваются две правды — маршальская и солдатская, и поднимается еще один вопрос — какова цена победы, и какова цена человеческой жизни?», — рассказала член жюри фестиваля «Голоса истории» Ольга Галахова.

Главную роль в спектакле играет Борис Галкин . Он лично был знаком с писателем и принимал участие в литературной обработке материала к постановке. Сегодня артист рассказал о своем видении роли.

«Для того чтобы соответствовать этой правде, и творческой, и жизненной, и гражданской, которую явили нам замечательные поэты вологодской земли, надо соответствовать, не солгать, быть честным. Это очень трудно и очень ответственно. Поскольку Виктор Петрович Астафьев являет из себя просто «обожжённую» правду, ни одного слова, ни всуе, ни ради «красного словца» он не сказал. И для нас это необычайно ответственно перед памятью Виктора Астафьева, который работал здесь», — подчеркнул заслуженный артист РФ Борис Галкин.

Изюминкой этого фестиваля станет и новая «страничка», посвященная театрам кукол. Так, фестиваль будет интересен и подрастающему поколению театралов. Они смогут увидеть 7 кукольных постановок. Отклик на нововведение оказался большим — на участие в «Голосах истории» откликнулись зарубежные «кукольники». А у вологжан появится возможность перенять опыт коллег.

«В рамках нашей программы будут и мастер-классы, например, всемирно известный «Цирк на нитях» Виктора Антонова , который объехал не один раз вокруг всего земного шара. Это счастье — увидеть такой мастер-класс трюковой марионетки, такого больше не увидеть нигде и никогда, это уникальное зрелище», — подчеркнула директор театра кукол «Теремок» Елена Бухарина

Уникальными, яркими и необычными обещают быть спектакли 14-х «Голосов истории». Унесут в прошлое, растворят в звуках музыки, удивят костюмами и реквизитом малые формы и широкомасштабные постановки. Открытие состоится сегодня вечером на Кремлевской площади. Свой нелегкий выбор жюри огласит 27 июня.