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Народы мира станцуют под открытым небом
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Народы мира станцуют под открытым небом 

Overtime.life 50 минут назад
Фото: Overtime.life
В день рождения Екатеринбурга, 18 августа, на Октябрьской площади (около Свердловского государственного академического театра драмы) состоится фестиваль танцующих людей «DanceEkb». По словам организаторов, в мероприятии примут участие танцоры со всей России, а также артисты из Республики Ингушетия, Казахстана и Китайской народной республики. Начало в 12:00.
В программе все направления от хип-хопа до исторического танца, мастер-классы от лучших хореографов УрФО и России, networking, танцевальные баттлы, летний этап регионального чемпионата командных шоу «Urban Dance Championship», Vogue-бал, выступления профессиональных коллективов и активности от друзей фестиваля.
Вечером на главной сцене выступит хэдлайнер, его имя организаторы пока не разглашают.
Фестиваль танцующих людей состоится в Екатеринбурге
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