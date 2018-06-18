Народы мира станцуют под открытым небом

В день рождения Екатеринбурга, 18 августа, на Октябрьской площади (около Свердловского государственного академического театра драмы) состоится фестиваль танцующих людей «DanceEkb». По словам организаторов, в мероприятии примут участие танцоры со всей России, а также артисты из Республики Ингушетия, Казахстана и Китайской народной республики. Начало в 12:00.

В программе все направления от хип-хопа до исторического танца, мастер-классы от лучших хореографов УрФО и России, networking, танцевальные баттлы, летний этап регионального чемпионата командных шоу «Urban Dance Championship», Vogue-бал, выступления профессиональных коллективов и активности от друзей фестиваля.

Вечером на главной сцене выступит хэдлайнер, его имя организаторы пока не разглашают.

Фестиваль танцующих людей состоится в Екатеринбурге