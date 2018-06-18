Театральное действо. Названы победители конкурса «Полюс. Золотой сезон»

В Красноярске объявили победителей Третьего регионального конкурса театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». В этом году борьба за звание лучших была особенно острой. Участников заявилось почти в два раза больше, чем в прошлом году. И многие, по оценкам критиков, представили очень сильные работы, которые уже имеют свою хорошую историю в театральном мире.

Победители названы

Третий год крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс» организовывает конкурс среди театров, которые расположены на территории её присутствия. В этом году участие в нём приняли 32 коллектива из Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей. Причём из 8 лучших, которых выбрал экспертный совет, четыре театра из нашего региона. Это особенно радует. Значит, у зрителей края есть возможность видеть качественные современные спектакли так часто, как хочется.

Итак, первое место у Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина (спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»), второе занял Городской драматический театр из Лесосибирска (спектакль «Мёртвые души»), третье место и специальный диплом экспертного совета «За возрождение движения Новой драмы в Иркутске» получил театр «Новая драма» из Иркутска (спектакль «Вдох-выдох»). Также в числе лучших Городской драматический театр Шарыпова, Красноярский театр кукол, Мирнинский театр (р. Саха (Якутия), Якутский театр юного зрителя и Магаданский областной театр кукол.

«Конечно, для нас это определённое признание заслуг коллектива, который создавал спектакль, — рассказывает главный режиссёр Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина Олег Рыбкин . — И одновременно это важный задел на будущее, так как предусмотрена грантовая поддержка театров. Мы выставили на конкурс свой лучший спектакль, который уже оценили и зрители, и критики. Он, например, стал победителем «Театральной весны» этого года, недавно мы его возили в Санкт-Петербург на фестиваль. И логично, что здесь мы тоже рассчитывали оказаться в числе лучших. Вообще же считаю, что «Полюс» делает большое дело для развития театральной жизни в регионах».

«Мы участвуем в конкурсе «Полюс. Золотой сезон» уже третий раз, второй раз мы занимаем второе место, — говорит художественный руководитель Городского драматического театра «Поиск» из Лесосибирска Олег Ермолаев . — Несмотря на то что в конкурсе представлены лишь театры четырёх регионов, участие в нём очень важно. Победа в этом конкурсе даёт возможность не только показать свой спектакль новому зрителю, но и принять участие в различных образовательных проектах: мастер-классах, лекциях. А также увидеть актуальные постановки столичных театров, ставшие событиями в театральной жизни России».

От народных до академических

В экспертный совет конкурса вошли известные театральные критики страны. Они оценивали спектакли по видеозаписям (хотя признаются, что многие видели и вживую). Поэтому важным моментом было и техническое качество предоставленных материалов.

«Конкурс соединил спектакли регионов, имеющих разный вес на театральной карте России: от признанного лидера — Красноярского края, до Магаданской области, которой, я верю, ещё предстоит завоевать себе имя в театральном мире, — говорит член экспертного совета конкурса, театральный критик, заместитель худрука Театра Наций, один из основателей, соучредитель и арт-директор фестиваля TERRITORIЯ Роман Должанский . — Разными были и весовые категории статусов театров — от энтузиастов, народных театров, до академических трупп, хорошо известных в России. Поэтому сравнивать их было нелегко — сложнее, чем во многих других конкурсах. С другой стороны, это позволило членам экспертного совета увидеть уникальную в своей полноте панораму театральной жизни четырёх интереснейших регионов нашей страны. Компания «Полюс» делает прекрасное дело! Как это часто бывает, призов и мест в шорт-листе в итоге оказалось меньше, чем театров, которые бы хотелось отметить. Имена победителей вы знаете, и тут нечего комментировать — лучше просто смотреть спектакли и их обсуждать. Хочу лишь напомнить, что в любом распределении призов есть игра и фактор случайности, особенно когда большинство спектаклей смотришь в видеозаписи, а их показ ограничен техническими и бюджетными возможностями. Поэтому мы не претендуем на какую-то истину или объективность, хотя решение и было принято экспертами почти без споров. Просто искренне благодарим всех участников конкурса и желаем им творческого озарения и оптимизма. И поздравляем победителей, конечно!»

Впереди фестиваль!

Подведение итогов конкурса — это только начало большого театрального события. Победители получат денежные гранты на развитие и участие в фестивале современного искусства «Территория. Красноярск», который пройдёт в столице края с 10 по 16 сентября. Три лучших театра покажут свои спектакли зрителям. Остальные пять коллективов смогут направить в Красноярск группы до 10 человек, чтобы увидеть фестивальные постановки и поучаствовать в образовательной программе, в рамках которой пройдут лекции, тренинги и мастер-классы признанных театральных экспертов.

«В этом году в конкурсе приняло участие в два раза больше театральных коллективов, чем в прошлом, а это значит, «Полюс. Золотой сезон» набирает популярность на территории Сибири и Дальнего Востока, — отмечает директор по связям с общественностью «Полюса» Виктория Васильева . — Приятно было увидеть не только знакомых нам по прошлым годам участников, но и новые самобытные труппы. И не только из крупных городов, но и из небольших населённых пунктов. Наш проект направлен на открытие новых перспектив для таких коллективов».

В компании подчёркивают, что конкурс имеет большое социальное значение. Ведь от того, как развито культурное пространство, есть ли возможность хорошо и с пользой провести свой досуг, зависит в том числе и отношение человека к своей маленькой родине, желание не покидать её, а жить с комфортом и удовольствием.