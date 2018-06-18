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Благотворительный фестиваль «Настроение — лето» в Саду «Эрмитаж»
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Благотворительный фестиваль «Настроение — лето» в Саду «Эрмитаж» 

CHIPS journal 41 минуту назад
Фото: CHIPS journal
24 июня в Саду «Эрмитаж» пройдет большой летний благотворительный фестиваль «Настроение — лето». На сцене выступят группа «Звери», группа «UMA2RMAN», группа «Дискотека Авария», группа «RACE TO SPACE», группа «ФРУКТЫ», группа «Jukebox Trio», барабанное шоу «Vasiliev Groove», певица ЭММА М, певица, актриса театра и кино Ян Гэ, музыкант, поэт и композитор Вася Обломов и многие другие.
Все средства, собранные во время концерта, пойдут на реализацию проекта благотворительного фонда «Бюро Добрых Дел» — «История успеха» и программную деятельность Фонда. У участников программы появятся взрослые наставники, которые помогут подросткам найти свой профессиональный путь, определиться с целями, построить планы на ближайшее будущее, а главное — будут поддерживать ребят после выхода из детского дома. Программа запускается 1 сентября 2018 года в пяти детских домах Саратовской, Астраханской и Костромской области.
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