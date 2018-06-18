Молодые артисты Преображенки показали спектакль, посвященный защитникам Отчества

Молодежная театральная студия работает при Илиинском храме.

На премьере спектакля «Спасибо деду за Победу» побывали ветераны нашего района. Они оценили сценарий и игру самодеятельных актеров, которые выразили в спектакле отношение к героической истории.

Представление стало плодом совместного творчества представителей разных поколений — и именно это сделало его достоверным. На премьере побывали пятьдесят человек. После спектакля прошло чаепитие с душистыми черкизовскими пирожками из собственной пекарни.

Театральная студия появилась при Илиинском храме год назад. Инициатором ее создания стала член молодежной приходской группы «Илиинский светоч» Елизавета Фатеева — она же стала художественным руководителем студии. За год удалось поставить и сыграть уже четыре спектакля.

Занятия в студии проходят каждую пятницу в 20.00 в доме причта. Чтобы записаться на занятия, нужно позвонить Елизавете Фатеевой по телефону +7 985 045 32 29.