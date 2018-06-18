Тверской ТЮЗ закроет сезон «Летними театральными играми»

29 июня, в 19:00 на сцене Тверского ТЮЗа пройдут «Летние театральные игры» под девизом «Закроем театральный сезон вместе». Закрытие будет проходить в формате «капустника». На отчётном концерте обещают много шуток, музыки, танца и хорошего настроения.

— Вы были с нами весь этот год, а может и не были, может, вы вообще впервые слышите про Тверской театр юного зрителя, но в любом случае рекомендуем забыть на один день про дачу или чемпионат мира по футболу и провести 29 июня вместе с нами! Хорошим настроением, подарками и сюрпризами мы вас обеспечим, — говорят организаторы.