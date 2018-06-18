Дорогами Просекко в Италию

Главные концерты фестиваля состоятся в историческом регионе Просекко — городах Конельяно и Витторио Венето — с 21 по 24 июня 2018 года.

Масштабный проект Минкультуры России «Русские сезоны» в нынешнем году проходит в Италии. Программа «Русских сезонов» охватывает более 40 итальянских городов. Ожидается, что события этого международного культурного проекта соберут более 6 млн зрителей. В течение всего фестивального года запланировано более 310 мероприятий, в том числе 35 выставок, 37 театральных постановок, 63 концерта симфонической музыки, 55 балетных спектаклей, 31 проект о киноискусстве, 44 гастроли ведущих народных коллективов, 45 цирковых и арт-фестивалей. Среди участников «Русских сезонов» в Италии 87 учреждений культуры. Тематика и формат проекта разнообразны — от концертов классической музыки и театральных постановок до фестиваля молодых кинематографистов, гастрономических выставок и просветительских проектов. Юрий Башмет . Фото: bashmet.newsmusic.ru Одно из самых знаковых событий «Русских сезонов», уже доказавшее общность и возможность взаимодействия музыкальных культур России и Италии — очередной Международный музыкальный фестиваль «Дорогами Просекко». Оставивший за своими плечами юбилейное пятилетие существования в межкультурном пространстве двух стран, башметовский фестиваль идеально вписался в концепт проекта «Русских сезонов». Востребованный, желанный, успешный и, постоянно придающий ускорение своему музыкально-культурному вектору, фестиваль укрепляет историко-культурную, личностно-человеческую и музыкально-профессиональную связь России-Италии, внося свою положительную лепту в политико-экономические отношения двух стран.

Художественный руководитель и главный дирижер Камерного ансамбля «Солисты Москвы», Народный артист СССР, альтист, художественный руководитель Международного музыкального фестиваля «Дорогами Просекко» Юрий Башмет объявил программу предстоящего фестиваля, представил солистов, коллективы, рассказал о сюрпризах, ожидающих гостей форума и ответил на вопросы журналистов:

"У нас многолетние связи с Италией. Но замечательно то, что VI фестиваль «Дорогами Просекко» в городе Конельяно, уже готовый проект, на полном ходу, вписался в год России-Италии. Это окрашивает и улучшает ситуацию в целом. Еще больше будет оказано внимания к фестивалю. Фото: Елена Алексеева

Нынешняя фестивальная программа очень связана именно с годом России в Италии. Она очень интересная. С одной стороны невероятно необычная, есть произведения, которые крайне редко исполняются. Например, квартет «Serioso» Бетховена, переложенный Малером для камерного оркестра. Много лет назад я достал эти ноты. Мы с оркестром «Солисты Москвы» сыграли его премьеру в Москве. Для нас это произведение уже стало репертуарным, а для фестиваля это будет премьерой. Другая итальянская премьера — Камерная симфония Свиридова, написанная в конце войны. Она не исполнялась, ее мало кто знает. Вдова Свиридова нашла меня. Мы исполнили в Москве, записали симфонию. Свежая, незнакомая, очень глубокая и яркая музыка.

Прекрасный итальянский флейтист Массимо Мерчелли, играющий на деревянной флейте, сделанной из ножки столетнего стола, очень известен в Италии. У его флейты неподражаемый звук. Предстоит мировая премьера произведения, посвященного Мерчелли, «Нефритовый» концерт для флейты и арфы Ришара Гальяно . Массимо Мерчелли. Фото: classicalmusicnews.ru Мы везем нашу «звездочку» из Барнаула скрипачку Валерию Абрамову, обнаруженную в свое время на конкурсных прослушиваниях во Всероссийский юношеский оркестр. В данный момент мы также находимся в этом процессе, и уже прослушали более 600 молодых музыкантов в разных городах. Это очень хорошее дело, потому что у детей появляется цель, стимул заниматься. Сейчас Валерия уже студентка Московской консерватории будет выступать в Конельяно на фестивале.

За годы проведения фестиваля «Дорогами Просекко» у нас сложились прекрасные отношения с местным непрофессиональным хором. Мы их привозили в Москву и на сочинский фестиваль. Удивительно, когда прекратилось финансирование всех хоров по всей Италии, то выиграли непрофессиональные хоры. Они продолжали существовать. Непрофессиональный не значит плохой, они прекрасно поют со своим профессионлаьным руководителем.

В одном из концертов, следуя идее года России-Италии, мы впервые объединим два камерных ансамбля «Солисты Москвы» и «Солисты Венеции». Я и итальянский скрипач Лючио Дегани исполним Концертную симфонию Моцарта для скрипки и альта с оркестром.

В рамках нашего фестиваля соберутся пять лауреатов первых премий разных лет престижного Национального конкурса скрипки в Венеции, которые сыграют мировую премьеру. Для них специально по заказу фестиваля Кузьма Бодров написал «Пять отражений на тему 24 каприса Паганини». Это забавно — объединить пять первых премий.

Наш неповторимый трубач Сергей Накаряков на закрытии фестиваля исполнит виолончельный концерт Гайдна в собственном переложении для флюгельгорна. Сергей Накаряков. Фото: classicalmusicnews.ru "Венецианский карнавал" — вариации на тему народной песни сыграет на домре Екатерина Мочалова, с которой мы недавно стали плодотворно сотрудничать. Катя производит огромное впечатление, архивиртуоз и очень музыкальная.

Я сам буду играть произведения для альта и струнных, которые мне нравятся, к которым периодически возвращаюсь — Игорь Райхельсон и Эндрю Лолашвили.

Ожидаются и сюрпризы. Забавный опус «Вариации на популярную тему» Хайнриха будем репетировать уже на месте. Тема «Happy birthday» в подражание Баха, Моцарта, Дворжака, Брамса.

Регион Просекко — родина итальянского игристого вина. Местное население почему-то употребляет его днем. Бывший мэр города даже обещал мне наполнить фонтан у оперного театра Конельяно местным шампанским. Но его не переизбрали…"

Дмитрий Гринченко , генеральный директор «Русского концертного агентства», исполнительный директор фестиваля «Дорогами Просекко» добавил:

"7 лет назад мы искали место в Италии, где можно было бы запустить новый фестиваль. Главная задача была в том, чтобы сами жители региона хотели такой фестиваль. В Италии очень богатая фестивальная жизнь, а подобного фестиваля, ежегодного, масштабного в Конельяно в регионе Просекко не было. 25 минут от аэропорта Венеции, когда в Венеции палящее солнце, здесь в начале предгорий свежий воздух. В этих исторически важных для Италии городах, а в Витторио Венето был подписан мирный договор о прекращении первой мировой войны, открытие фестиваля для жителей было очень важным. Отношение к фестивалю невероятно трепетное, ждут весь год. Поэтому все сложилось.