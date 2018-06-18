Дорогами Просекко в Италию 

Главные концерты фестиваля состоятся в историческом регионе Просекко — городах Конельяно и Витторио Венето — с 21 по 24 июня 2018 года.
Масштабный проект Минкультуры России «Русские сезоны» в нынешнем году проходит в Италии. Программа «Русских сезонов» охватывает более 40 итальянских городов. Ожидается, что события этого международного культурного проекта соберут более 6 млн зрителей. В течение всего фестивального года запланировано более 310 мероприятий, в том числе 35 выставок, 37 театральных постановок, 63 концерта симфонической музыки, 55 балетных спектаклей, 31 проект о киноискусстве, 44 гастроли ведущих народных коллективов, 45 цирковых и арт-фестивалей. Среди участников «Русских сезонов» в Италии 87 учреждений культуры. Тематика и формат проекта разнообразны — от концертов классической музыки и театральных постановок до фестиваля молодых кинематографистов, гастрономических выставок и просветительских проектов. Юрий Башмет. Фото: bashmet.newsmusic.ru Одно из самых знаковых событий «Русских сезонов», уже доказавшее общность и возможность взаимодействия музыкальных культур России и Италии — очередной Международный музыкальный фестиваль «Дорогами Просекко». Оставивший за своими плечами юбилейное пятилетие существования в межкультурном пространстве двух стран, башметовский фестиваль идеально вписался в концепт проекта «Русских сезонов». Востребованный, желанный, успешный и, постоянно придающий ускорение своему музыкально-культурному вектору, фестиваль укрепляет историко-культурную, личностно-человеческую и музыкально-профессиональную связь России-Италии, внося свою положительную лепту в политико-экономические отношения двух стран.
Художественный руководитель и главный дирижер Камерного ансамбля «Солисты Москвы», Народный артист СССР, альтист, художественный руководитель Международного музыкального фестиваля «Дорогами Просекко» Юрий Башмет объявил программу предстоящего фестиваля, представил солистов, коллективы, рассказал о сюрпризах, ожидающих гостей форума и ответил на вопросы журналистов:
"У нас многолетние связи с Италией. Но замечательно то, что VI фестиваль «Дорогами Просекко» в городе Конельяно, уже готовый проект, на полном ходу, вписался в год России-Италии. Это окрашивает и улучшает ситуацию в целом. Еще больше будет оказано внимания к фестивалю. Фото: Елена Алексеева
Нынешняя фестивальная программа очень связана именно с годом России в Италии. Она очень интересная. С одной стороны невероятно необычная, есть произведения, которые крайне редко исполняются. Например, квартет «Serioso» Бетховена, переложенный Малером для камерного оркестра. Много лет назад я достал эти ноты. Мы с оркестром «Солисты Москвы» сыграли его премьеру в Москве. Для нас это произведение уже стало репертуарным, а для фестиваля это будет премьерой. Другая итальянская премьера — Камерная симфония Свиридова, написанная в конце войны. Она не исполнялась, ее мало кто знает. Вдова Свиридова нашла меня. Мы исполнили в Москве, записали симфонию. Свежая, незнакомая, очень глубокая и яркая музыка.
Прекрасный итальянский флейтист Массимо Мерчелли, играющий на деревянной флейте, сделанной из ножки столетнего стола, очень известен в Италии. У его флейты неподражаемый звук. Предстоит мировая премьера произведения, посвященного Мерчелли, «Нефритовый» концерт для флейты и арфы Ришара Гальяно. Массимо Мерчелли. Фото: classicalmusicnews.ru Мы везем нашу «звездочку» из Барнаула скрипачку Валерию Абрамову, обнаруженную в свое время на конкурсных прослушиваниях во Всероссийский юношеский оркестр. В данный момент мы также находимся в этом процессе, и уже прослушали более 600 молодых музыкантов в разных городах. Это очень хорошее дело, потому что у детей появляется цель, стимул заниматься. Сейчас Валерия уже студентка Московской консерватории будет выступать в Конельяно на фестивале.
За годы проведения фестиваля «Дорогами Просекко» у нас сложились прекрасные отношения с местным непрофессиональным хором. Мы их привозили в Москву и на сочинский фестиваль. Удивительно, когда прекратилось финансирование всех хоров по всей Италии, то выиграли непрофессиональные хоры. Они продолжали существовать. Непрофессиональный не значит плохой, они прекрасно поют со своим профессионлаьным руководителем.
В одном из концертов, следуя идее года России-Италии, мы впервые объединим два камерных ансамбля «Солисты Москвы» и «Солисты Венеции». Я и итальянский скрипач Лючио Дегани исполним Концертную симфонию Моцарта для скрипки и альта с оркестром.
В рамках нашего фестиваля соберутся пять лауреатов первых премий разных лет престижного Национального конкурса скрипки в Венеции, которые сыграют мировую премьеру. Для них специально по заказу фестиваля Кузьма Бодров написал «Пять отражений на тему 24 каприса Паганини». Это забавно — объединить пять первых премий.
Наш неповторимый трубач Сергей Накаряков на закрытии фестиваля исполнит виолончельный концерт Гайдна в собственном переложении для флюгельгорна. Сергей Накаряков. Фото: classicalmusicnews.ru "Венецианский карнавал" — вариации на тему народной песни сыграет на домре Екатерина Мочалова, с которой мы недавно стали плодотворно сотрудничать. Катя производит огромное впечатление, архивиртуоз и очень музыкальная.
Я сам буду играть произведения для альта и струнных, которые мне нравятся, к которым периодически возвращаюсь — Игорь Райхельсон и Эндрю Лолашвили.
Ожидаются и сюрпризы. Забавный опус «Вариации на популярную тему» Хайнриха будем репетировать уже на месте. Тема «Happy birthday» в подражание Баха, Моцарта, Дворжака, Брамса.
Регион Просекко — родина итальянского игристого вина. Местное население почему-то употребляет его днем. Бывший мэр города даже обещал мне наполнить фонтан у оперного театра Конельяно местным шампанским. Но его не переизбрали…"
Дмитрий Гринченко, генеральный директор «Русского концертного агентства», исполнительный директор фестиваля «Дорогами Просекко» добавил:
"7 лет назад мы искали место в Италии, где можно было бы запустить новый фестиваль. Главная задача была в том, чтобы сами жители региона хотели такой фестиваль. В Италии очень богатая фестивальная жизнь, а подобного фестиваля, ежегодного, масштабного в Конельяно в регионе Просекко не было. 25 минут от аэропорта Венеции, когда в Венеции палящее солнце, здесь в начале предгорий свежий воздух. В этих исторически важных для Италии городах, а в Витторио Венето был подписан мирный договор о прекращении первой мировой войны, открытие фестиваля для жителей было очень важным. Отношение к фестивалю невероятно трепетное, ждут весь год. Поэтому все сложилось.
Идея объединения музыкальных культур России и Италии присутствовала на фестивале Юрия Абрамовича с самого начала. В этом году в рамках «Русских сезонов» эта идея максимально проявила свое воплощение — непосредственные совместные выступления с итальянскими коллективами и солистами. Обе страны имеют богатую музыкальную культуру. Они, исторически, одни из мировых лидеров в области академической музыки. Это современно и актуально сегодня. Мы будем взаимодействовать и развиваться. Если посмотреть фотографии с концертов фестивалей прошлых лет, то всегда аншлаги, ажиотаж, интерес и внимание. В этом году три концерта из четырех пройдут на открытом воздухе. Это тоже была изначально идея фестиваля, чтобы выступления были не в закрытых залах, а в очень красивых местах, площадях средневековых городков, замков, монастырей с большим историческим значением. Конельяно. Фото: turs.pro Генеральный директор ФГБУК «Росконцерт» Алексей Лебедев взял слово и поблагодарил журналистов за присутствие на пресс-конференции, проходящей в день открытия Чемпионата мира по футболу. Не смотря на то, что все внимание приковано к этому событию, культура ярко присутствует в эти дни в Москве. Церемония открытия начнется с выступления Всероссийского юношеского оркестра и солиста Даниила Трифонова под управлением Юрия Башмета. «Что касается проекта „Русские сезоны“, то на сегодняшний день, он полностью сформировался и приобрел те международные масштабы, которые и возлагались на него. За прошедшие полгода мероприятия проекта уже посетило более миллиона итальянских зрителей. Это те приятные моменты, когда мы понимаем, что нашу работу высоко оценивает итальянская аудитория. Но самое интересное еще впереди. Все это, безусловно, улучшает российско-итальянский экономический и политический диалог.»