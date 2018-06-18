«Все сразу на нас обрушилось»: «Театр.doc» ищет новое место

«Театр.doc» опять ищет помещение. В сентябре труппе придется съехать из дома в Малом Казенном переулке: ТСЖ «МЖК „Покровка“ отказалось продлевать договор аренды с неугодным власти театром.

— Все сразу на нас обрушилось, — сетует в разговоре с „Собеседником“ заместитель директора „Театра.doc“ Виктория Холодова. — Этой весной ушли из жизни основатели театра Михаил Угаров Елена Гремина . И вот теперь нам сообщают, что новый договор с нами заключать не будут. Объясняют, что жильцы жалуются — им мешают аплодисменты. Мы предлагали сделать лучше звукоизоляцию, но на контакт с нами никто не идет. Отказываются. До конца лета мы еще доиграем, а потом должны куда-то переехать. Сейчас находимся в поисках нового помещения.

»Театр.doc», который 16 лет назад задумывался как «негосударственный, некоммерческий, независимый коллективный проект», известен своими постановками и перфомансами. Неожиданными, оппозиционными, скандальными. Про трагические события в Беслане, про войну на Украине, про пытки в российских СИЗО и тюрьмах. Естественно, театр сразу же стал неугодным властям. Как-то мэр Москвы Сергей Собянин высказался об этом: «В Москве много театров, которые занимаются бог знает чем».

Мытарства «доковцев» начались в 2014 году, когда департамент городского имущества в одностороннем порядке расторг договор аренды помещения в Трехпрудном переулке, где театр работал 12 лет. Официальное объяснение: незаконная перепланировка. Кинорежиссер Борис Хлебников тогда негодовал: «Даже театр тридцати зрителей пугает этих уродов». Позже нашли помещение на площади Разгуляй. Особняк отремонтировали за свой счет, но через полгода театр выселили. Теперь там трактир. На год театр поселился на Спартаковской улице, но его попросили и оттуда. С июня 2015 года артисты играли в Малом Казенном переулке. Для аренды и ремонта собирали деньги в интернете.

— Мы сделали все, чтобы жильцы дома не были в чем-то ущемлены, — рассказывает Виктория. — И звукоизоляцию наладили, и, как и полагается по закону, после 23:00 не работали. Но все равно нас решили выселить.

Сегодня художественного руководителя у театра нет и, как говорят сотрудники, скорей всего не будет. Все решения принимаются коллективно.

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