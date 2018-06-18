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В Омском театре драме готовятся к прощанию с Виктором Павленко
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В Омском театре драме готовятся к прощанию с Виктором Павленко 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Заслуженный мастер сцены сегодня ушел из жизни на 87 году жизни. Трагическая новость пришла сегодня из Омского академического театра драмы — ушел из жизни народный артист Узбекистана Виктор Васильевич Павленко.
В Омский театр драмы он пришел, имея огромный актерский опыт за плечами. Окончив актерский факультет школы-студии им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе, он служил в драматических театрах Павлодара, Петропавловска-Камчатского, Кустаная, Ачинска, Барнаула, Ульяновска, Саратова, Хабаровска, Оренбурга, Куйбышева, Ташкентском русском академическом театре драмы. Продолжительное время он работал в ташкентском русском театре драмы, где был удостоен почетных званий «Заслуженный артист Узбекской ССР» (1977 г.) и «Народный артист Узбекской ССР» (1985 г.).
— В Омский академический театр драмы он поступил в 1993 году не просто зрелым актером — умудренным мастером. По работам в спектаклях Омского академического театра драмы зрители знали артиста Павленко как мастера сцены, умеющего строить роль крупно, объемно, эмоционально, — рассказали в литературной части омского драмтеатра.
В омском театре он сыграл около двух десятков ролей, среди которых Медведев — «На дне» Горького, Потапыч — «Игрок» (по роману Достоевского), Собакевич — «Брат Чичиков» Садур, Пустобайка — «Дачники» Пешкова, Мистер Уордль — «Пиквикский клуб» (по роману Диккенса) и другие.
Прощание с Виктором Васильевичем Павленко состоится с 12 до 13 часов 20 июня в Омском академическом театре драмы с центрального входа. Редакция "Омск Здесь" выражает соболезнования родным и близким актера.
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