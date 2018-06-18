В Омском театре драме готовятся к прощанию с Виктором Павленко

Заслуженный мастер сцены сегодня ушел из жизни на 87 году жизни. Трагическая новость пришла сегодня из Омского академического театра драмы — ушел из жизни народный артист Узбекистана Виктор Васильевич Павленко

В Омский театр драмы он пришел, имея огромный актерский опыт за плечами. Окончив актерский факультет школы-студии им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе, он служил в драматических театрах Павлодара, Петропавловска-Камчатского, Кустаная, Ачинска, Барнаула, Ульяновска, Саратова, Хабаровска, Оренбурга, Куйбышева, Ташкентском русском академическом театре драмы. Продолжительное время он работал в ташкентском русском театре драмы, где был удостоен почетных званий «Заслуженный артист Узбекской ССР» (1977 г.) и «Народный артист Узбекской ССР» (1985 г.).

— В Омский академический театр драмы он поступил в 1993 году не просто зрелым актером — умудренным мастером. По работам в спектаклях Омского академического театра драмы зрители знали артиста Павленко как мастера сцены, умеющего строить роль крупно, объемно, эмоционально, — рассказали в литературной части омского драмтеатра.

В омском театре он сыграл около двух десятков ролей, среди которых Медведев — «На дне» Горького, Потапыч — «Игрок» (по роману Достоевского), Собакевич — «Брат Чичиков» Садур, Пустобайка — «Дачники» Пешкова, Мистер Уордль — «Пиквикский клуб» (по роману Диккенса) и другие.