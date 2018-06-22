В омской драме поставили спектакль по роману Нобелевского лауреата 

Режиссер Дмитрий Егоров выпустил в Омском академическом театре драмы премьеру «Время секонд хэнд» по одноимённой книге Светланы Алексиевич.
Режиссёр Егоров и художник Константин Соловьёв сразу обрисовывают три «этажа спектакля»: на авансцене под ногами героев — тонны тряпья, за спиной, над их головами — кабинет, молодые люди здесь ждут чего-то, а возвышаются над всем этим бетонные стены, которые превратятся в экран. На сцену выйдут сразу все герои спектакля, каждый из них расскажет свою историю, каждый станет голосом эпохи перемен.
Вещи — свидетели эпохи
Что слышится вам, когда вы перебираете старые вещи, которые с годами стали не только свидетелями ушедших эпох, но и знаками: для кого-то это старые советские значки, воинские знаки отличия, для тех кто помладше — коллекции вкладышей из жевательных резинок, картонные фишки-кэпсы и бессметные игрушки из киндер-сюрприза? Молодые артисты театра все два с лишним часа в подсвеченном холодным светом кабинете на длинном столе молча будут воссоздавать миф.
Советский миф, перестроечный, в их руках эти самые предметы памяти — их в драмтеатр принесли зрители — составят целое эпическое полотно, метафоричную кинохронику, транслируемую над сценой.
Во «Времени секонд хенд» современные визуальные технологии и монтаж в настоящем времени позволяют художнику и режиссёру создавать мультимедиа, в котором предметы будут складываться в разные истории, сменяться соотнесённо со временем, о котором рассказывают герои: вот среди огромных гвоздей, орденов, появляются пингвины и крокодилы из киндер-сюрпризов, все они выстраиваются в длинную очередь.
Воспоминания об эпохе
Камера долго будет скользить по фигуркам, пока наконец не покажет их цель — коробку из-под картошки со знаком Макдональдса. Так незаметно сменились эпохи.
Документальный роман Светланы Алексиевич основан на воспоминаниях самых разных людей о перестройке, путче, лихих 90-х. Дмитрий Егоров занял в своём спектакле все три поколения омской драмы: от легендарной старой гвардии до студентов курса Г. Цхвиравы, которые вот-вот получат дипломы об актёрском образовании.
Тексты Алексиевич помогают рассмотреть не только эпоху, но и простых людей. Оптика режиссёра настроена именно на человека, на его голос.
События «Времени секонд хенд» так или иначе отразились на каждом: тех, кто жил в Союзе, и тех, кому сейчас чуть моложе 30-ти. А для тех, кто младше, остаются вот эти вещественные и вербальные воспоминания, из которых и соткан спектакль.
Одно из главных достоинств сценической композиции, созданной Дмитрием Егоровым, в том, что там нет одной «правильной» точки зрения. Воспоминания и истории, травмы, с которыми герои живут, настолько разные, что сложно не найти то, что отзовётся именно в тебе.
Может быть, это будет монолог советской интеллигентки, потерявшей сына (Екатерина Потапова), или женщины, которая была искренне счастлива на демонстрациях и широких московских коммунистических праздниках, а потом поражена тем, как прекрасный Арбат превратился в торговые ряды (Ирина Герасимова). Или матери, сбежавшей к Белому дому в дни путча, чтобы отстоять свою новую страну (Татьяна Филоненко), или работницы компартии, потерявшей всё после развала Союза (Наталья Василиади)?
Или искалеченного советским мифом о герое человека, выросший под надзором деспотичного отца, заставлявшего жить так, чтобы всю кровь отдать за Родину (Олег Теплоухов)… Почти два десятка историй, два десятка судеб проносятся перед глазами.
Мощной линией сквозь второе действие проведён монолог героини Валерии Прокоп: от детских воспоминаний дочки репрессированных до её полного непонимания своего сына (Александр Гончарук), который отказался от престижной советской профессии лётчика и стал преуспевающим бизнесменом.
И белые лебеди
«Время секонд хенд» — это россыпь глубоких, подробных актёрских работ: потрясающая труппа омской драмы воспроизводит портрет сразу нескольких поколений, которые живут вроде бы все в России, но будто в разных странах.
Появятся на сцене и белые лебеди — предвестники перемен, прозвучит революционная «Перемен» Цоя, а потом, уже в новой эпохе, насмешкой над устремлениями поколения 80-х, размалёванная как клоун в цирке, эту же песню споёт Надежда Кадышева…
Время изменилось, и теперь к переменам призывают в шутку, призывают так, чтобы не захотелось ничего менять.
«Время секонд хенд» оставляет мощное художественное, человеческое, гражданское, и главное — ностальгическое впечатление.