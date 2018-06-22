В омской драме поставили спектакль по роману Нобелевского лауреата

Режиссёр Егоров и художник Константин Соловьёв сразу обрисовывают три «этажа спектакля»: на авансцене под ногами героев — тонны тряпья, за спиной, над их головами — кабинет, молодые люди здесь ждут чего-то, а возвышаются над всем этим бетонные стены, которые превратятся в экран. На сцену выйдут сразу все герои спектакля, каждый из них расскажет свою историю, каждый станет голосом эпохи перемен.

Вещи — свидетели эпохи

Что слышится вам, когда вы перебираете старые вещи, которые с годами стали не только свидетелями ушедших эпох, но и знаками: для кого-то это старые советские значки, воинские знаки отличия, для тех кто помладше — коллекции вкладышей из жевательных резинок, картонные фишки-кэпсы и бессметные игрушки из киндер-сюрприза? Молодые артисты театра все два с лишним часа в подсвеченном холодным светом кабинете на длинном столе молча будут воссоздавать миф.

Советский миф, перестроечный, в их руках эти самые предметы памяти — их в драмтеатр принесли зрители — составят целое эпическое полотно, метафоричную кинохронику, транслируемую над сценой.

Во «Времени секонд хенд» современные визуальные технологии и монтаж в настоящем времени позволяют художнику и режиссёру создавать мультимедиа, в котором предметы будут складываться в разные истории, сменяться соотнесённо со временем, о котором рассказывают герои: вот среди огромных гвоздей, орденов, появляются пингвины и крокодилы из киндер-сюрпризов, все они выстраиваются в длинную очередь.

Воспоминания об эпохе

Камера долго будет скользить по фигуркам, пока наконец не покажет их цель — коробку из-под картошки со знаком Макдональдса . Так незаметно сменились эпохи.

Документальный роман Светланы Алексиевич основан на воспоминаниях самых разных людей о перестройке, путче, лихих 90-х. Дмитрий Егоров занял в своём спектакле все три поколения омской драмы: от легендарной старой гвардии до студентов курса Г. Цхвиравы, которые вот-вот получат дипломы об актёрском образовании.

Тексты Алексиевич помогают рассмотреть не только эпоху, но и простых людей. Оптика режиссёра настроена именно на человека, на его голос.

События «Времени секонд хенд» так или иначе отразились на каждом: тех, кто жил в Союзе, и тех, кому сейчас чуть моложе 30-ти. А для тех, кто младше, остаются вот эти вещественные и вербальные воспоминания, из которых и соткан спектакль.

Одно из главных достоинств сценической композиции, созданной Дмитрием Егоровым, в том, что там нет одной «правильной» точки зрения. Воспоминания и истории, травмы, с которыми герои живут, настолько разные, что сложно не найти то, что отзовётся именно в тебе.

Или искалеченного советским мифом о герое человека, выросший под надзором деспотичного отца, заставлявшего жить так, чтобы всю кровь отдать за Родину ( Олег Теплоухов )… Почти два десятка историй, два десятка судеб проносятся перед глазами.

Мощной линией сквозь второе действие проведён монолог героини Валерии Прокоп : от детских воспоминаний дочки репрессированных до её полного непонимания своего сына ( Александр Гончарук ), который отказался от престижной советской профессии лётчика и стал преуспевающим бизнесменом.

И белые лебеди

«Время секонд хенд» — это россыпь глубоких, подробных актёрских работ: потрясающая труппа омской драмы воспроизводит портрет сразу нескольких поколений, которые живут вроде бы все в России, но будто в разных странах.

Появятся на сцене и белые лебеди — предвестники перемен, прозвучит революционная «Перемен» Цоя, а потом, уже в новой эпохе, насмешкой над устремлениями поколения 80-х, размалёванная как клоун в цирке, эту же песню споёт Надежда Кадышева…

Время изменилось, и теперь к переменам призывают в шутку, призывают так, чтобы не захотелось ничего менять.

«Время секонд хенд» оставляет мощное художественное, человеческое, гражданское, и главное — ностальгическое впечатление.