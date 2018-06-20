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В Омской драме всю неделю идут только премьеры
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В Омской драме всю неделю идут только премьеры 

АиФ-Омск 3 часа назад
Фото: АиФ-Омск
144-й театральный сезон в Омском государственном академическом театре драмы закрывается неделей премьерных спектаклей, которая проходит с 19 по 23 июня 2018 года.
За этот сезон драма выпустила восемь премьер: пять спектаклей на основной сцене и три — на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой.
Это «Амадей», «Орфей спускается в ад», «Синяя борода», «Далёкая страна», «Отец», «Лев Гурыч Синичкин», «Новая жизнь» и «Время секонд-хенд». Посмотреть итоги годовой работы театра приедут ведущие российские деятели культуры: Галина Брандт, Александр Вислов, Марина Дмитревская, Лев Закс, Жанна Зарецкая, Ирина Ульянина.
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