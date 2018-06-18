В Центре им. Мейерхольда пройдет фестиваль «Перформанс»

Уже второй год подряд ЦИМ открывает свои двери для любителей всего экспериментального, выбивающегося из привычных норм. В этом июле Центр станет площадкой для необычных работ, в которых соединятся театр и современное искусство, танец и перформанс. В программе фестиваля семь различных спектаклей, каждый из которых использует свой отдельный ресурс для вдохновения перформанса: музыку, вокальные практики, взаимодействие человека с природой, повседневность, людей «с улицы».

Референсом для программы фестиваля нынешнего года является амстердамская театральная школа DAZart и ее междисциплинарные и перформативные штудии. Две работы, родившиеся в школе — «Элегия» и «Проклят в четверг» — отметила арт-директор Центра Елена Ковальская.

Показы пройдут по следующему расписанию, приобрести билеты можно на официальном сайте ЦИМа:

КОНСТИТУЦИЯ. WORK-IN-PROGRESS / ЦИМ / Москва

Фрагмент спектакля «Конституция.Work-in-Progress»

Конституции РФ на русском жестовом — языке является ключевым элементом данной работы. С помощью датчика акселерометра движение рук переводчика переводится в графическую партитуру. Полученная таким образом система знаков становится отправной точкой для телесной и голосовой интерпретации.

1 июля / 19.00 / Большой зал ПРОФЕССИОНАЛ / ЦИМ / Москва

Расскрываются особенности профессии «перформер». Может ли им стать человек «с улицы»: обычный кассир, юрист, повар, сталевар?

3, 4, 5 июля / 20.00 / Черный зал ЛЕС / Мастерская БРУСНИКИНА / Москва

Студенты 3-го курса Мастерской открывают новое для себя направление — школу физического театра. «Лес» — site-specific-спектакль, который не привязан к рамкам одной площадки, его можно играть как в помещении театра, так и на улице. Задача проекта — вспомнить себя лесных, взглянуть из сегодняшнего пост-экологического сознания на историю отношений человека с лесом. А значит — с самим собой.

5 июля / 19.00 / 21.00 / Большой зал В ПРИНЦИПЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО / Онэ ЦУКЕР / Москва

Создатели спектакля привлекают внимание к тем вещам, на которые редко кто обращает внимание, настолько они обыденны.

6 июля / 17.00 / Черный зал Фотография: DR Фрагмент спектакля «В принципе всё нормально»

ЭЛЕГИЯ / ELEGY / DAS Theatre / Амстердам

Авторы разбираются в понятии «привидение» о том, что же все-таки за ним стоит, и так ли односторонне его восприятие?

7,8 июля / 19.00 / Большой зал Фотография: DR Фрагмент спектакля «Элегия»

ПРОКЛЯТ В ЧЕТВЕРГ / CURSED ON A THURSDAY / Амстердам — Остин

Единственный иностранный режиссер этого фестиваля мониторит границы англо-саксонской риторики — скользит между проповедью, сторителлингом и семинаром по избавлению от зависимости — и одновременно работает над собственной зависимостью от жанра.

10 июля / 19.00 / 21.00 / Большой зал ПРОТОКОЛ N / ЦИМ / Москва

Фрагмент спектакля «Протокол N»

Возвращаясь к понятию «перформер», режиссеры работаются над идентификацией человека через рассказ о себе. Они вызывают на сцену обычных горожан дают, которые, выполняя ряд документальных и телесных задач: учатся узнавать и чувствовать других, открываться и давать всему случаться.

12 июля / 19.00 / Большой зал