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Власти объявили о запрете остановки за оперным театром
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Власти объявили о запрете остановки за оперным театром 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Мэрия Новосибирска объявила о запрете стоянке на дороге за Новосибирским театром оперы и балета.
«С 8 июля запрещается остановка транспортных средств на проезде за зданием по адресу: Красный проспект, 36 на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Депутатской», — рассказали в пресс-центре мэрии.
На указанном участке появятся дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».
«Это сделано в целях повышения обеспечения безопасности дорожного движения и исключения остановки транспортных средств на проезде к пожарным воротам ФГБУК «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета»», — добавили в пресс-центре.
Недавно власти также объявили о запрете парковки
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