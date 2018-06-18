Власти объявили о запрете остановки за оперным театром 

Мэрия Новосибирска объявила о запрете стоянке на дороге за Новосибирским театром оперы и балета.
«С 8 июля запрещается остановка транспортных средств на проезде за зданием по адресу: Красный проспект, 36 на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Депутатской», — рассказали в пресс-центре мэрии.
На указанном участке появятся дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».
«Это сделано в целях повышения обеспечения безопасности дорожного движения и исключения остановки транспортных средств на проезде к пожарным воротам ФГБУК «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета»», — добавили в пресс-центре.
Недавно власти также объявили о запрете парковки