Власти объявили о запрете остановки за оперным театром

Мэрия Новосибирска объявила о запрете стоянке на дороге за Новосибирским театром оперы и балета.

«С 8 июля запрещается остановка транспортных средств на проезде за зданием по адресу: Красный проспект, 36 на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Депутатской», — рассказали в пресс-центре мэрии.

На указанном участке появятся дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

«Это сделано в целях повышения обеспечения безопасности дорожного движения и исключения остановки транспортных средств на проезде к пожарным воротам ФГБУК «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета»», — добавили в пресс-центре.

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