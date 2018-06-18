Во Франции пройдут гастроли Русского духовного театра «Глас»

Спектакль «Живы будем — не помрем!» объединил рассказы Василия Шукшина «Сны матери», «Письмо», «Миль пардон, мадам!», а также фрагменты из публицистической статьи «Нравственность — есть правда». Как и остальные произведения писателя, они проникнуты глубокой любовью к родной земле и простым деревенским жителям, всю жизнь проводящим в нелегком труде, но умеющим искренне любить, смеяться и верить. На протяжении всей постановки на сцене звучат русские народные песни, частушки, родившиеся на знаменитой шукшинской земле — Алтае. Премьера спектакля состоялась в 1996 году. Режиссёр-постановщик — заслуженный деятель искусств РФ Никита Сергеевич Астахов

Спектакль «Живы будем — не помрем!» лауреат театрального фестиваля в городе Баня-Лука (Сербия). Актеры спектакля Никита Астахов и Татьяна Белевич награждены медалью Василия Шукшина на Международном театральном фестивале «Светлые души» г. Тольятти, а также медалью имени Василия Шукшина от Союза писателей России.

Спектакль состоится 28 июня в 19.00 на сцене Росcийского духовно-культурного православного центра. Вход свободный при обязательной регистрации по электронному адресу: ambrusbranly@mail.ru.