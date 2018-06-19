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В Кузбассе выступят артисты балета Мариинского театра
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В Кузбассе выступят артисты балета Мариинского театра 

Ревизор.ru 26 минут назад
Фото: Ревизор.ru
В Новокузнецке артисты выступят в драматическом театре. «Вечер балета» будет посвящен предстоящему празднованию 400-летия города.
"На балет приглашены почетные жители города, работники сферы искусства, культуры, здравоохранения, социальной и других сфер деятельности, любители элитарного искусства балета и классической музыки", — цитирует "Комсомольская правда" пресс-службу администрации Кемеровской области.
В Кемерове гастролеры выйдут на сцену Музыкального театра Кузбасса имени Боброва. Зрители увидят выдающиеся хореографические мини-спектакли из репертуара Мариинского театра: " Павлова и Чекетти", «Видение розы», «Умирающий лебедь».
Главные партии исполнят Кристина Шапран, Виктор Баранов, Светлана Иванова, Филипп Степин, Анастасия Колегова, Константин Зверев, Рената Шакирова, Василий Ткаченко, Александр Сергеев.
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