В Кузбассе выступят артисты балета Мариинского театра

В Новокузнецке артисты выступят в драматическом театре. «Вечер балета» будет посвящен предстоящему празднованию 400-летия города.

"На балет приглашены почетные жители города, работники сферы искусства, культуры, здравоохранения, социальной и других сфер деятельности, любители элитарного искусства балета и классической музыки", — цитирует "Комсомольская правда" пресс-службу администрации Кемеровской области.

В Кемерове гастролеры выйдут на сцену Музыкального театра Кузбасса имени Боброва. Зрители увидят выдающиеся хореографические мини-спектакли из репертуара Мариинского театра: " Павлова и Чекетти", «Видение розы», «Умирающий лебедь».