Пять вечеров в Перми: смотрим спектакли, танцуем в Театральном сквере и болеем за «Звезду-2005»

Наступившая неделя обещает быть интересной. Уже в вечер понедельника пермякам будет из чего выбирать — пойти на игру пермского ФК «Звезда-2005» или на премьерные спектакли. В четверг на гастроли в Пермь приедет Березниковский драматический театр. На протяжение всей недели продолжит работату Дягилевский фестиваль.

Понедельник, 18 июня

Матч: «Звезда-2005» — «УрФУ» (6+)

На стадионе «Звезда» состоится матч 1/8 финала Кубка России. Пермский клуб «Звезда-2005» встретится с футбольным клубом УрФУ из Екатеринбурга.

Где: стадион «Звезда», ул. Куйбышева, 95;Когда: 18 июня в 19:00;Стоимость: 800-5000 рублей. Подробнее: www.zvezda2005.ru.

Пермяки станут свидетелями матча пермской команды и екатеринургской Спектакль: «Иглы и опиум» (18+)

Оригинальная постановка французского режиссера Робера Лепажа. Действие спектакля разворачивается в кубе, три поверхности которого открыты и благодаря свету и видеопроекциям трансформируются в различные пространства: комнату, улицу, ночной клуб. Пребывающая в постоянном движении конструкция заставляет актеров, один из которых акробат, падать, скользить, зависать в воздухе, исчезать и появляться.

Где: ДК имени Солдатова, Комсомольский пр., 79;Когда: 18 июня в 19:00;Стоимость: 800-5000 рублей. Подробнее: www.diaghilevfest.ru.

Действие спектакля будет происходить в кубе, в котором будут меняться декорации

Премьера: «Бонобо» (18+)

Комедия по пьесе Лорана Баффи «Бонобо». Сюжет разворачивается вокруг трех друзей. Один — слепой, второй — немой, третий — глухой. Каждую субботу друзья идут развлекаться в увеселительные заведения. Но в один момент одному из них это все надоедает.

Где: Дом актера, ул. Ленина, 64;Когда: 18 июня в 19:00;Стоимость: 250 рублей. Подробнее: www.stdrf-perm.ru.

Роли исполнят студенты Пермского театра института и культуры

Вторник, 19 июня

Флешмоб: «Природа танца» (12+)

Это серия танцевальных уроков от команды Locator и проекта «Танцы на высоте» на свежем воздухе. Все желающие знакомятся с разными танцевальными направлениями. Во время флешмоба площадкой для свободного танца становится весь Театральный сквер, где импровизируют танцовщики разных направлений.

Где: Театральный сквер, ул. Ленина;Когда: 18:30;Вход свободный. Подробнее: www.diaghilevfest.ru.

Каждый сможет научиться танцевать

Видеопоказ: «Ариодант» Генделя (12+)

Совместный проект Оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе, Фонда Оранж и телеканала ARTE покажут в Фестивальном клубе Дягилевского фестиваля. Сюжет оперы разворачивается в Шотландии в Средние века. Дочь шотландского короля Гиневра любит принца Ариоданта. Отец согласен на брак. Но коварный албанский герцог Полинессо хочет хитростью добиться Гиневры, чтобы овладеть троном.

Где: Театральный сквер, ул. Ленина;Когда: 19:00-21:00;Вход свободный. Подробнее: www.diaghilevfest.ru.

Спектакль можно будет не только посмотреть в Фестивальном клубе, но и обсудить

Среда, 20 июня

Антреприза: «Двое на качелях» (12+)

В главных ролях спектакля сыграют Григорий Антипенко Татьяна Арнтгольц . Он —молодой амбициозный адвокат, остро переживающий развод с женой. Она — танцовщица, ведет свободный образ жизни. Случайная встреча переворачивает их жизнь.

Где: Большой зал филармонии, ул. Куйбышева, 14;Когда: 19:00; Стоимость: 500-2500 рублей. Подробнее: www.filarmonia.online.

В главных ролях спектакля сыграют Григорий Антипенко и Татьяна Арнтгольц Планетарий: «Космология» (6+) На встрече специалисты планетария поднимут вопросы о том, что будет с мирозданием через миллиарды лет? Когда люди узнали, что Вселенная расширяется? Как измерили скорость расширения? Как удалось сфотографировать эхо Большого взрыва и сколько лет самым далеким и старым галактикам?

Где: Планетарий, бульвар Гагарина, 27а;Когда: 19:00;Вход свободный. Подробнее: www.planetarium.perm.ru.

Заглянуть в будущее Космоса можно на встрече в Пермском планетарии

Лекция: «Руины, режимы историчности и современное искусство» (12+)

Речь пойдет о развалинах строек и промышленных объектов, руинах, о современном искусстве. Встречу проведет профессор, руководитель научного отдела музея Галина Янковская

Где: PERMM, бульвар Гагарина, 24;Когда: 19:00;Стоимость: 75-150 рублей. Подробнее: www.permm.ru.

О руинах и современности расскажет слушателям лекции специалист по современному искусству

Четверг, 21 июня

Кино: «8 подруг Оушена» (16+)

По сюжету главная героиня нового триллера Дебби Оушен разрабатывала план величайшего ограбления своей жизни пять лет. Она точно знает, что для него потребуется, — команда лучших в своем деле, начиная с ее давней сообщницы Лу Миллер. Вместе они собирают команду уникальных специалистов. Их цель — неотразимые 150 миллионов долларов в бриллиантах на шее всемирно известной актрисы Дафны Клюгер. В фильме снялись Сандра Буллок Кейт Бланшетт , Гриффин Данн, Дирдри Гудвин и Энн Хэтэуэй

Где: кинотеатры города;Когда: с 21 июня;Стоимость уточняйте в кассах кинотеатров. Подробнее: www.cinemapark.ru.

Пять вечеров в Перми_2018-06-18 Премьера: «Паноптикум — все на виду» (12+)

Театр «Балет Евгения Панфилова» представит новый хореографический спектакль по мотивам произведений Ивана Тургенева. Хореограф постановщик спектакля — Алексей Расторгуев . Обращение к классике не случайно. Постановщики считают, что действия и поступки людей XIX века невероятно похожи на поведение наших современников.

Где: ДК имени Солдатова, Комсомольский проспект, 79;Когда: 19:00;Стоимость: 200-700 рублей. Подробней: www.balletpanfilov.ru.

Спектакли театра всегда удивляют оригинальной пластикой и сценическими находками

Гастроли: Березниковский театр, «Марьино поле» (16+)

Березниковский драматический театр покажет в Перми несколько спектаклей. В первый вечер гастролей пермяки увидят спектакль о военном времени, о тыле и о том, как Марья ждала мужа с войны. Главные героини умирают и оживают, а их путешествие на станцию через заброшенные деревни и нехоженые леса будет сопровождаться появлением разнообразных лиц той военной эпохи: Сталин, Гитлер, диктор Левитан, маршал Жуков и других.

Где: «Сцена-Молот», ул. Ленина 53;Когда: 19:00;Стоимость: 300—500 рублей. Подробнее: www.teatr-teatr.com.

Главная героиня спектакля Березниковского театра — Марья, которая всю жизнь ждала своего мужа с войны

22 июня, пятница

Спектакль: «Мальчик в полосатой пижаме» (16+)

На второй день гастролей Березниковский драматический театр представит драматические кинопробы по роману Бойна. На спектакле воспроизведена съемочная площадка: софиты, камера, пробные кадры… Но история, которую начинают так легко и непринужденно снимать, коснется Второй мировой войны. Эта история показана через взгляд невинного Бруно, девятилетнего сына коменданта концентрационного лагеря. Его случайное знакомство и дружба с еврейским мальчиком по другую сторону ограды лагеря, в конечном счете, приводит к самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям.

Где: театр «Сцена — Молот», ул. Ленина, 53;Когда: 19:00;Стоимость: 300-500 рублей. Подробнее: www.teatr-teatr.com.

Случайное знакомство Бруно с еврейским мальчиком в концлагере приводит к непредсказуемым последствиям