Вчера бутовчане посмотрели необычный спектакль «Чичикофф»

Хотя в Северном Бутове нет театров, жизнь театральная здесь всё-таки имеется. И временами преподносит свои театральные сюрпризы.

Одними из таких сюпризов сцены стал спектакль «Чичикофф», показанный для жителей района театром-студией «Диалог». Напомним тем, кто забыл школьную программу: Чичиков — главный герой гоголевских «Мёртвых душ».