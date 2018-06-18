Вчера бутовчане посмотрели необычный спектакль «Чичикофф» 

Хотя в Северном Бутове нет театров, жизнь театральная здесь всё-таки имеется. И временами преподносит свои театральные сюрпризы.
Одними из таких сюпризов сцены стал спектакль «Чичикофф», показанный для жителей района театром-студией «Диалог». Напомним тем, кто забыл школьную программу: Чичиков — главный герой гоголевских «Мёртвых душ».
В минувшее воскресенье перед бутовчанами предстали герои Гоголя. Они явились в одеяниях, похожих на смирительные рубашки — и в то же время на одежды древних греков времён Софокла. Такими гоголевских героев увидели режиссёр-постановщик Дмитрий Калинин и художник по костюмам Ева Пьерова. Сценой же для необычной постановки стал Центр «Эврика-Бутово».