Болельщиков Чемпионата мира по футболу познакомят с традиционной культурой и народными промыслами Среднего Урала

Болельщики Чемпионата мира по футболу, приехавшие в Екатеринбург, смогут познакомиться с традиционными для Среднего Урала народными художественными промыслами и ремеслами. Также в городе проходят масштабные культурные акции, а театры специально к дням проведения мундиаля подготовили премьерные постановки.

«Екатеринбургским театром оперы и балета был представлен балет «Приказ короля», созданный к 200-летию Мариуса Петипа. 18 июня в Свердловском театре драмы состоится премьерный показ спектакля «Три мушкетера» и это тоже подарок и для гостей, и для жителей города. Кроме того, в Свердловском театре музыкальной комедии запланирована премьера постановки «Казанова». Безусловно, работают такие музейные экспозиции, как Шигирская кладовая, Изумрудная комната, Каслинский чугунный павильон, представляющие бренды города. Также 19 июня состоится Футбольная ночь музеев, в ходе которой музеи откроют запасники и представят специальные проекты. В музеях мы предлагаем экскурсии на русском и английском языке, возможно использование аудиогидов. Мы очень рассчитываем, что мероприятия культурной программы вызовут большой интерес и внимание», — сказала министр культуры Светлана Учайкина

С 18 по 23 июня в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу FIFA для жителей и гостей Свердловской области в Уральском государственном театре эстрады будут проходить Большие ремесленные мастерские. Лучшие мастера-ремесленники региона ежедневно будут проводить показательные мастер-классы по урало-сибирской росписи, художественной обработке бересты, кружевоплетению на коклюшках, лозоплетению, резьбе по дереву, ручному ткачеству и гончарному искусству. Таким образом, у каждого будет возможность погрузиться в таинство создания неповторимых произведений народного искусства.

«Кроме традиционной прикладной культуры будет представлено и нематериальное наследие — на площадке будут выступать самодеятельные коллективы региона, которые представляют певческие музыкальные традиции народов Среднего Урала. Здесь работают лучшие мастера из Екатеринбурга и Свердловской области, представлена, например, туринская игрушка, нижнетагильская подносная роспись, знаменитая егоршинская лоза. Каждый гость города может увезти традиционный сувенир от лучших мастеров. Кроме того, мы постарались декорировать площадку так, чтобы посетители смогли увидеть традиционные предметы быта», — сказала заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина

Для болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA и гостей города подготовлено 29 музыкальных мероприятий. Так, в Екатеринбурге даст три концерта федеральный посол ЧМ-2018 Денис Мацуев . Кроме того, в столице Среднего Урала выступят польский музыкант, композитор Кшиштоф Пендерецкий , который исполнит композиции, получившие премию «Грэмми» и знаменитый российский джазмен Игорь Бутман

«Екатеринбург — уникальный город. Не только спортивный, но и действительно очень серьезный культурный центр, значимый в масштабах и России, и мира. Мы, когда делали программу, мы руководствовались нашим кредо: показать гостям и городу во время Чемпионата мира по футболу культурные мероприятия мирового значения и уровня. Екатеринбург славится тем, что здесь очень насыщенная культурная жизнь, а мы очень рады показать это нашим гостям», — сказал директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский.

Уже известно, какие туристические достопримечательности наиболее привлекли внимание гостей региона. Как сообщили в Центре развития туризма Свердловской области, самыми популярными туристическими достопримечательностями у болельщиков стали монумент «Европа-Азия», Ельцин Центр , Ганина Яма. Также иностранные туристы посетили природный парк «Оленьи ручьи», Невьянск, Сысерть.

Напомним, региональным Центром развития туризма напечатаны 420 тысяч путеводителей на восьми языках, в которых содержится вся необходимая справочная информация для гостей. Путеводители распространяются на информационных стойках, в том числе в отелях Екатеринбурга и пользуются большим спросом у иностранных туристов.