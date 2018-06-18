За Оперным театром запретят остановку транспорта

С 8 июля в Новосибирске запрещается остановка транспортных средств по адресу: Красный проспект, 36 на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Депутатской. На проезде установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

Сделано это в целях повышения обеспечения безопасности дорожного движения и исключения остановки транспортных средств на проезде к пожарным воротам ФГБУК «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета», сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.