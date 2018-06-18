«Большие гастроли» в Курской области 

Зрители увидели четыре спектакля Московского Губернского театра. Сергей Безруков, поставивший «Вишневый сад», трактовал всем известный чеховский сюжет сквозь призму главного героя — купца Ермолая Лопахина, его безответной искренней любви к помещице Раневской. Он комментирует: «Это спектакль не о гибели империи, а именно о гибели цивилизации. Я размышляю на тему, что будет с Вишневым садом, что будет с нашей цивилизацией? Я так понимаю, что Атлантида погибла не из-за природы, а что-то произошло в среде самих Атлантов. Может быть, пора задуматься? Природа останется, а наш мир, цивилизация? Мы тоже катимся к самоуничтожению. При обилии технологий, при красоте природы, которая пока ещё нами не до конца уничтожена, человечество погрязло в войнах, пороках, грязи и смраде. И мы рискуем погибнуть, исчезнуть, как Атлантида. Мы говорим о несчастных людях, невзаимной любви. При внешней красоте, на фоне великолепной природы, красивые люди на сцене утопают в пороках, страстях». Сцена из спектакля «Вишнёвый сад». Фото: theatre.ms В спектакле «Веселый солдат» по повести Виктора Астафьева главные роли исполнили Борис Галкин и Илья Малаков. Виктор Астафьев прошел всю Великую Отечественную войну простым солдатом. Главный герой повести и спектакля — сам писатель, Виктор. Он вспоминает себя — молодого, веселого солдата. История солдата Вити — это история о «другой войне», не той лакированной, героической, которую мы привыкли видеть в красивых советских фильмах. Он заново проживает свою первую юношескую влюбленность, первое ранение, первую потерю, первого убитого немца. Ведь на войне не только воевали, но и жили: влюблялись, дружили, ненавидели. Но именно из этих чувств, из боли, бесчисленных потерь рождалась наша Победа. Сцена из спектакля «Весёлый солдат». Фото: m-g-t.ru Московский Губернский театр также показал в Курске музыкально-пластический спектакль «Книга джунглей. Маугли» и «ФильмФильмФильм», основой которого стали песни из известных советских кинофильмов «Веселые ребята», «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Карнавал», «Я шагаю по Москве», «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо». Сцена из спектакля «Книга джунглей. Маугли». Фото: timeout.ru Каждая песня превращается в маленький спектакль, посвященный кинематографу, его истории, его героям. Это признание в любви советским фильмам, замечательным актерам и кинорежиссерам, которые благодаря своим работам прославили наше кино.
Московский театр кукол (МТК) представил в Курске спектакли «Знаменитый Мойдодыр» по мотивам произведения К. И. Чуковского, «Золотой ключик, или приключения Буратино» по мотивам сказки А. Н. Толстого и «Все мыши любят сыр» по сказке известного венгерского писателя Дюла Урбана. В «Знаменитом Мойдодыре» на сцену перенесен один день из жизни неряшливого мальчугана, его плохие, неправильные поступки трансформируются в захватывающее и поучительное приключение. Так веселый, задорный спектакль становится гимном чистоты и триумфом порядка. Спектакль «Золотой ключик, или приключения Буратино», прежде всего, интересен сценографическим решением. Старинная актерская повозка становится то каморкой папы Карло, то театром Карабаса Барабаса, то таинственным полем Чудес и увозит зрителей в волшебную страну, где куклы разговаривают, маски оживают, а золотой ключик открывает дверь в мир радости и мечты. «Все мыши любят сыр» — о дружбе двух маленьких веселых мышат. Их отношения могли с самого начала сложиться удачно, но есть серьезная преграда: мышонок Фружи белого цвета, а Шома — серого. Как же дружить? Но когда за дело принимается Великий Кот-маг, — становится ясно: не важно, какого ты цвета, главное, что все мыши любят сыр. Сцена из спектакля «Знаменитый Мойдодыр». Фото: artoknofest.ru Гастроли продолжились в Железногорске на сцене Дворца культуры и техники Михайловского ГОКа, где были показаны «Знаменитый Мойдодыр», «Золотой ключик, или приключения Буратино» в исполнении МТК, а также спектакль для детей и взрослых «Маленькая колдунья» по мотивам сказки О. Пройслера — подарок для железногорцев от Губернского театра и фестиваля АРТ-ОКНО. Поставила спектакль Екатерина Максимова. Задействованы и люди, и куклы. Главной героине — маленькой колдунье, больше ста лет, но по ведьмовским меркам она еще совсем девчонка. Она очень и очень хочет побывать на гуляниях в Вальпургиеву ночь, но приглашение надо заслужить… Причем, заслужить добрыми поступками. Для этого она решает изучить колдовскую науку и непременно стать хорошей колдуньей. Сказка переворачивает представление о злых колдуньях с ног на голову. Ведь, если колдунья хорошая, то она обязана поступать плохо… Маленькой колдунье разобраться что такое хорошо и что такое плохо помогает мудрый наставник Ворон. Сцена из спектакля «Маленькая колдунья». Фото: mk.mosreg.ru Фестиваль искусств АРТ-ОКНО начат в 2017 году Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», его цель — обеспечение равного доступа к культуре на территории России и творческого диалога между регионами и культурными центрами страны. Федеральная программа «Большие гастроли» с 2014 года знакомит зрителей с лучшими театральными проектами из разных регионов России и способствует развитию культурного диалога между регионами страны.