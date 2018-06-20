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Экспериментальная психологическая постановка состоится в СВАО 22 июня
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Экспериментальная психологическая постановка состоится в СВАО 22 июня 

Управа Останкинского района 2 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
Психологический экспериментальный спектакль «Я перестаю дышать» представит труппа Театра им. Алехандро Валенсио в пространстве «Куб» дизайн-завода «Флакон» в СВАО на текущей неделе.
«Сюжет постановки — три театральных критика с принципиально разными взглядами на театр находятся в одном замкнутом пространстве и на глазах у зрителей принимают решение: кто достоин жить, а кто — нет… Режиссер позиционирует спектакль, как манифест театрально-критического феминизма», — отмечается в сообщении организатора.
Дата и время проведения — пятница, 22 июня, в 19.00 Вход свободный, допускаются зрители от 16 и старше. Напомним, «Флакон» находится по адресу: ул. Б. Новодмитровская, 36.
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