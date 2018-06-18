Организаторы международного фестиваля искусств в Воронеже признали критику

Не все мероприятия фестиваля вызвали однозначный отклик профессионального сообщества и СМИ.

В Воронеже завершился международный фестиваль искусств. Закрыли форум в Театре оперы и балета постановкой британского хореографа Уэйна МакГрегора

Руководитель регионального департамента культуры Эмилия Сухачева от имени главы региона Александра Гусева поблагодарила оргкомитет фестиваля за проделанную работу. При этом отметила, что есть моменты, которые необходимо учесть при подготовке к форуму следующего года.

— К сожалению, не все мероприятия фестиваля вызвали однозначный отклик профессионального сообщества и СМИ, нам нужно двигаться вперёд. Я думаю, нам всем вместе, с деятелями культуры, с дирекцией международного Платоновского фестиваля необходимо определить векторы его дальнейшего развития, — отметила врио руководителя управления культуры Воронежской области Эмилия Сухачева.