Дети из Хорошево-Мневников познакомились с бытом и традиционной кухней болгар

Группа театра танца «Интрига» из Хорошево-Мневников побывала на экскурсии в болгарском селе Оризаре.

— Дети познакомилась с бытом болгар конца XIX — начала XX века, посмотрели замечательную фольклорную программу, языческий танец на раскаленных углях, участвовали в играх, полакомились традиционной болгарской кухней, — рассказали в пресс-службе Дворца творчества «Хорошево».

Также воспитанники побывали замке Равадиново, который находится недалеко от города Созополя, и в старинном городе Несебр, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Напомним, театра танца «Интрига» отправился в Болгарию для участия в международном фестивале. (мо)