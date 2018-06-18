Ещё
Дети из Хорошево-Мневников познакомились с бытом и традиционной кухней болгар
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Дети из Хорошево-Мневников познакомились с бытом и традиционной кухней болгар 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Группа театра танца «Интрига» из Хорошево-Мневников побывала на экскурсии в болгарском селе Оризаре.
— Дети познакомилась с бытом болгар конца XIX — начала XX века, посмотрели замечательную фольклорную программу, языческий танец на раскаленных углях, участвовали в играх, полакомились традиционной болгарской кухней, — рассказали в пресс-службе Дворца творчества «Хорошево».
Также воспитанники побывали замке Равадиново, который находится недалеко от города Созополя, и в старинном городе Несебр, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Напомним, театра танца «Интрига» отправился в Болгарию для участия в международном фестивале. (мо)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
На территории Дворца творчества «Хорошево» провели летнюю велотренировку Для детей из Хорошево-Мневников организуют бесплатные занятия в кинологическом клубе Культурный центр «Феникс» организует развлекательную программу для детей из Хорошево-Мневников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»4
Как актеры изображают оргазм19
Что случилось со звездой экрана Ольгой Бган28
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение