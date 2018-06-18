В Зеленом театре Воронежа выступит Центральный военный оркестр Минобороны

19 июня в Воронеже выступит Центральный военный оркестр Минобороны РФ

Музыка эпохи Великой Отечественной войны и произведения классиков в исполнении оркестра прозвучат со сцены Зеленого театра Центрального парка. Концерт пройдет в рамках военно-патриотической акции «Вахта памяти-2018» в преддверии Дня памяти и скорби. Вход на него будет осуществляться по приглашениям, которые раздадут ветераном войн и Вооруженных Сил РФ, поисковикам, ребятам из детских домов и т.д. Начало в 19 часов.