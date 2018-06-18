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В Зеленом театре Воронежа выступит Центральный военный оркестр Минобороны
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В Зеленом театре Воронежа выступит Центральный военный оркестр Минобороны 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
19 июня в Воронеже выступит Центральный военный оркестр Минобороны РФ.
Музыка эпохи Великой Отечественной войны и произведения классиков в исполнении оркестра прозвучат со сцены Зеленого театра Центрального парка. Концерт пройдет в рамках военно-патриотической акции «Вахта памяти-2018» в преддверии Дня памяти и скорби. Вход на него будет осуществляться по приглашениям, которые раздадут ветераном войн и Вооруженных Сил РФ, поисковикам, ребятам из детских домов и т.д. Начало в 19 часов.
А 22 июня в Зеленом театре покажут спектакль «Воронеж», поставленный театром драмы имени Кольцова к 70-летию Победы. На сцене прозвучат песни о войне Владимира Высоцкого, Александра Городницкого, Булата Окуджавы, Юрия Визбора. Вход свободный для всех. После показа вместе с участниками спектакля можно будет возложить цветы к братской могиле воинов, погибших в боях за Воронеж.
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