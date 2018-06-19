Спектакль «Ослиная шкура» бесплатно покажут в Останкине

Спектакль «Ослиная шкура» по одноименной сказке французского писателя Шарля Перро поставят в Останкине. Премьера состоится в павильоне «Рабочий и колхозница».

Начало — в ближайшую субботу, 23 июня, в 14.00. Место проведения находится по адресу проспект Мира, 123Б, в шаговой доступности от станции метро «ВДНХ». Вход свободный, но предварительно необходима регистрация на сайте znanie. vdnh.ru. (ак)