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Спектакль «Ослиная шкура» бесплатно покажут в Останкине
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Спектакль «Ослиная шкура» бесплатно покажут в Останкине 

Управа Останкинского района 2 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
Спектакль «Ослиная шкура» по одноименной сказке французского писателя Шарля Перро поставят в Останкине. Премьера состоится в павильоне «Рабочий и колхозница».
«Этой сказкой восхищались в своё время Гюстав Флобер и Анатоль Франс», — говорится в сообщении организаторов.
Начало — в ближайшую субботу, 23 июня, в 14.00. Место проведения находится по адресу проспект Мира, 123Б, в шаговой доступности от станции метро «ВДНХ». Вход свободный, но предварительно необходима регистрация на сайте znanie. vdnh.ru. (ак)
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