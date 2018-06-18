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Танцевальные коллективы выступят на Дне молодежи в Орехово‑Зуеве 24 июня
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Танцевальные коллективы выступят на Дне молодежи в Орехово‑Зуеве 24 июня 

РИАМО 8 минут назад
Фото: РИАМО
Праздничное гуляние «Молодежный mix» организуют 24 июня в честь Дня молодежи в сквере имени Барышникова, для гостей выступят танцевальные коллективы горокруга, сообщается на сайте культурно-досугового центра «Зимний театр».
«Двадцать четвертого июня отмечаем День молодежи в сквере имени В. А. Барышникова у Зимнего театра. «Молодежный mix» — это праздничное гулянье со множеством развлечений!» — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, в этот день гостей ждет танцевальный баттл среди студий современного танца («Stage», «Шарм», «Impulse», а также «Blaze» — Ликино-Дулево), флешмобы, шоу мыльных пузырей, гастрономический фьюжн, квест «Там, где мы живем», хоккей на траве, зона поэзии. В сквере также проведут мастер-классы по мыловарению, санданаленд (рисунок песком), уроки пленэрной живописи и рисунка.
Мероприятие будет проходить с 16:00 до 20:00 по адресу: город Орехово-Зуево, Воронцовско-Пролетарский микрорайон, сквер имени Барышникова.
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