В День памяти и скорби в парке Победы Зеленограда пройдет патриотическая акция

22 июня 2018 года в 4 часа утра у каскада фонтанов в парке Победы в Зеленограде будет проходить патриотическая акция «Вахта памяти», приуроченная к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Собравшиеся почтят память павших в самой кровопролитной войне ХХ столетия, отдадут дать уважения ветеранам и возложат цветы к памятнику маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза К. К. Рокоссовскому.

В тот же день в 19.00 в театральном зале Культурного центра все желающие смогут посмотреть литературно-музыкальную композицию «А память всё зовет…» литературного театра «Романтик», с песнями и стихами на военную тематику. Дню памяти и скорби будет посвящен также концерт «Если б не было войны…» вокально-оперной студии «Бельканто», который состоится в атриуме Культурного центра «Зеленоград» 24 июня в 19.00.