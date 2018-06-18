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В День памяти и скорби в парке Победы Зеленограда пройдет патриотическая акция
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В День памяти и скорби в парке Победы Зеленограда пройдет патриотическая акция 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
22 июня 2018 года в 4 часа утра у каскада фонтанов в парке Победы в Зеленограде будет проходить патриотическая акция «Вахта памяти», приуроченная к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Собравшиеся почтят память павших в самой кровопролитной войне ХХ столетия, отдадут дать уважения ветеранам и возложат цветы к памятнику маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза К. К. Рокоссовскому.
В тот же день в 19.00 в театральном зале Культурного центра все желающие смогут посмотреть литературно-музыкальную композицию «А память всё зовет…» литературного театра «Романтик», с песнями и стихами на военную тематику. Дню памяти и скорби будет посвящен также концерт «Если б не было войны…» вокально-оперной студии «Бельканто», который состоится в атриуме Культурного центра «Зеленоград» 24 июня в 19.00.
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