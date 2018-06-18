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19 июня у театра кукол «Экият» в Казани стартует цветочный фестиваль
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19 июня у театра кукол «Экият» в Казани стартует цветочный фестиваль 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Цветочный фестиваль откроется 19 июня у театра кукол «Экият», сообщает пресс-служба исполкома.
В течение всего лета казанцы смогу любоваться интересными цветочными композициями, созданными в рамках конкурса сотрудниками ландшафтных фирм и предприятий ЖКХ. Впервые в этом году конкурс проводится по шести номинациям: «Вертикальные флористические композиции», «Цветочные композиции из горшечных растений», «Объемные композиции», «Водные композиции», «Малый сад» и «Приз зрительских симпатий». За понравившуюся композицию казанцы могут проголосовать на сайте www.flowers.kzn.ru. Итоги конкурса подведут в октябре.
Отметим, что в течение лета у театра кукол «Экият» на площадке фестиваля будут проходить «Культурные среды» — поэтические чтения, встречи, музыкальные и танцевальные концерты. Первое мероприятие планируется провести 27 июня.
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