Молодые артисты со всей России выступят на цветочном фестивале в Казани

Проект «Культурная среда» в Казани откроется выступлением молодых артистов со всей России, сообщает пресс-служба исполкома.

20 июня у театра кукол «Экият» на цветочном фестивале стартует проект «Культурная среда». В рамках него на площадке с благотворительным концертом «Яшь Йорэклэр» выступят молодые артисты со всей России, а в эпизодах примет участие детская хореографическая студия «Микс» дома культуры «Нагорный». Казанцы смогут также поучаствовать в танцевальных мастер-классах.

Начало программы в 16.00.