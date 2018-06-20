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Молодые артисты со всей России выступят на цветочном фестивале в Казани
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Молодые артисты со всей России выступят на цветочном фестивале в Казани 

АиФ Казань 53 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Проект «Культурная среда» в Казани откроется выступлением молодых артистов со всей России, сообщает пресс-служба исполкома.
20 июня у театра кукол «Экият» на цветочном фестивале стартует проект «Культурная среда». В рамках него на площадке с благотворительным концертом «Яшь Йорэклэр» выступят молодые артисты со всей России, а в эпизодах примет участие детская хореографическая студия «Микс» дома культуры «Нагорный». Казанцы смогут также поучаствовать в танцевальных мастер-классах.
Начало программы в 16.00.
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