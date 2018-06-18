Tango del norte: за эту рецензию автора могут не пустить в театр

Спектакли сургутского музыкально-драматического театра невероятно разнообразны, никогда не знаешь, кто после них останется в восторге — члены экспертного жюри какого-нибудь крупного театрального фестиваля, бабушки с гульками или сотрудники психоневрологической больницы. Поговаривают, что жители города перед походом в театр подбрасывают игральные кости, чтобы узнать увидят ли они на этот раз чудо или будет «как всегда».

Так или иначе, но спектакль TANGO DEL NORTE открывал VIII окружной театральный фестиваль «Белое пространство» и, казалось бы, должен был демонстрировать какую-то главную (как пишут любители штампов — «красную») линию. Но никакой линии в последствии не было и слава Богу! Остальные спектакли не имели ничего общего и обыденно радовали добродушного зрителя, который не силён в театральной критике и не используют в своём лексиконе такие слова и выражения как «сценическое действие», «актёрская пластичность» или «контр-действие».

Спектакль представляет собой длинную, очень длинную историю про то, как прошлое, будущее и настоящее в женском обличье взаимодействует с человеком, но тут приходит Судьба в красном платье и… понеслась. Честное слово, мы долго с подругой гадали, кто из них кто, но в результате не отгадали обе. Видимо, насмотренность у нас мала, вкуса художественного нет и совсем мы не догадливы. Собственно, члены жюри согласились, что этот спектакль — ребус и каждый увидит и поймёт то, что есть в его жизненном опыте.

К слову, на обсуждение спектакля приглашёнными критиками Матийченко не присутствовал.

Стучат стаканчиком по полу, мусорят, переставляют тазики со снегом, а тут ещё и девушка, закончившая курсы горлового пения… У меня кроме раздражения внутри ничего не отзывалось. Да, красиво двигались актёры по сцене — за это им «браво!». Да, интересно использовали предметы — снова «браво!». Было замысловато (порою даже слишком). Но ощущение складывалось такое, что первый час Матийченко и все остальные отчаянно хотели доказать, что это настоящий «непонятный» европейский театр, рождённый в стенах небольшого северного российского городка, но потом плюнули на всё это дело, сжалились над зрителем и решили вернуться к довольно простым и ярким метафорам, понятные самым неискушённым — стирка белья, любовь с чулками, быт, вешалка…

Признаюсь в страшном: я совершенно ничего не поняла в этом театре (читай — спектакле)!

И тут Тамара Никифоровна, директор, думаю, пожмёт мне руку если уж не от жалости, то из уважения к открытой честности.

Прийти второй раз на этот спектакль я готова даже за большие деньги, просто потому что интригует он страшно и я всё же надеюсь, что с новой попытки увижу «ах». А ещё — понаблюдать за реакцией сидящих в зале людей — так ли они много ёрзают во время почти двухчасового действа без антракта?

Фото: Алексей Исайчик

Я, честно, пыталась отметить что-то чудовищно положительное за что можно было бы зацепиться, чтобы не расстраиваться. Так вот у главного героя был изумительный свитер кирпичного цвета! Я такой бы носила на юбилеи и прочие праздники. Если у СМДТ будет когда-нибудь распродажа — я первая в очереди за покупками! Ушью, подвяжу, но носить непременно такой буду. Был ещё хороший живой вокал у девушки, распластанной на сцене. Думаю, шоу «Голос» её ждёт как Алёну Поль (работавшую ранее в СМДТ). В остальном же хочется сказать:

«Любимые вы мои! Заканчивайте вы с этими экспериментами, хватит буйства фантазии! Дайте хлеба!»

Вот. Высказалась. Теперь можно идти и стреляться, ибо в театр местный теперь могут и не пустить. Один шанс — ездить смотреть теперь другие. Няганский ТЮЗ, например, с которым у меня «любовь на всю жизнь».

А я думала, что спектакль понравится. Честно.

Фото: Алексей Исайчик