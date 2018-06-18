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Парковка у драмтеатра станет платной
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Парковка у драмтеатра станет платной 

Клопс.Ru 38 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Возле здания драматического театра в Калининграде начали обустройство платной стоянки. Об этом сообщает корреспондент «Клопс».
О том, что за парковку начнут брать деньги, говорил в конце мая худрук театра Михаил Андреев. Планируется установить систему наблюдения и привести в порядок участок. Именно на это пойдут средства, собранные с автомобилистов. При этом не нужно будет платить тем, кто приезжает на спектакли.
По мнению юриста Алексея Нестерова, по факту посетители театра не всегда смогут пользоваться стоянкой, так как заплатившие за парковку автомобилисты не обязательно уберут свои машины на время представлений.
"Драмтеатр — учреждение бюджетное. Кто конкретно будет там собирать средства? И самое главное, что в городе нет единого парковочного пространства, не развита сеть общественного транспорта, и подобные ограничения — просто очередное недальновидное решение властей, ведь теперь машин будет больше в соседних дворах", — полагает Нестеров.
Земельный участок под автомобильную парковку для зрителей городские власти выделили театру в 2017 году на 70-летний юбилей.
Несколько лет назад эту стоянку предложили отдать для туристических автобусов, но дальше разговоров дело не пошло.
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